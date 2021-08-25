Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России

Совокупное состояние участниц топ-25 составило $25,3 млрд. Состояние Бакальчук выросло на 1200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира.

Forbes опубликовал новый рейтинг богатейших женщин России по состоянию на 2021 год. Для оценки капитала журнал применяет специальную методику, в основе которой — оценка стоимости принадлежащих участнице активов: акций компаний, объектов недвижимости. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании — на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, кроме того, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом сделок купли-продажи.

DK.RU рассказывает о первой десятке рейтинга:

1. Татьяна Бакальчук, генеральный директор интернет-магазина Wildberries. Состояние: $13000 млн.

Бакальчук начала бизнес в 2004 году, находясь в первом декретном отпуске. До этого преподавала английский язык, подрабатывала репетиторством. От торговли одеждой по каталогам Otto и Quelle при поддержке мужа Владислава Татьяна перешла к продажам через сайт Wildberries. Сейчас компания работает в России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане и др. — всего в 14 странах мира. В январе 2021 года компания объявила о старте продаж в Германии.

Состояние Бакальчук выросло на 1200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021.

Покупатели сделали 323,8 млн заказов в 2020 году, увеличив оборот Wildberries до 437,2 млрд рублей (плюс 96% к 2019 году). Сама Татьяна Бакальчук в начале 2021 года стала владельцем небольшого банка «Стандарт-Кредит» (№348 по активам в рейтинге «Интерфакса» на конец 2020 года, около 700 млн рублей). Банк планируется использовать для создания карточных программ лояльности, включая подарочные карты, и расчетов с поставщиками товаров. На конец мая в Wildberries работали 53 000 постоянных и временных сотрудников.

2. Елена Батурина, президент компании Inteco Management. Состояние: $1300 млн.

Будучи замужем за мэром Москвы Юрием Лужковым, создала компанию «Интеко», которая занималась в основном девелопментом и строительством. Сейчас вдова бывшего мэра Москвы — инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США и совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Ее коллекция фарфора сопоставима по значимости с музейными собраниями. На 2021 год компания Батуриной строит в Лимасоле (Кипр) 12-этажный элитный жилой комплекс Symbol Residence на берегу моря по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофила.

3. Лидия Михайлова и семья, частный инвестор. Состояние: $1300 млн.

Бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева. В конце 1980-х Бабаев был избран гендиректором Черкизовского мясоперерабатывающего завода, а затем стал его владельцем. Сейчас группой «Черкизово» управляют его сыновья, а бывшая жена Лидия Михайлова живет в Европе и в делах компании не участвует. «Черкизово» — крупнейший производитель мясной продукции в России. По итогам 2020 года «Черкизово» заработала 128,8 млрд рублей выручки и получила более 15 млрд рублей чистой прибыли. Группа «Черкизово» произвела в 2019 году 1,16 млн тонн мяса в живом весе — это 7,6% от всего произведенного в России (15,2 млн тонн, по данным Росстата).

4. Екатерина Федун, инвестор. Состояние: $900 млн.

Дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. В конце октября 2018 году миллиардер передал своим детям — сыну и дочери — 4,57 млн акций «Лукойла» и 12,46 млн расписок на акции «Лукойла». Суммарная стоимость пакета ценных бумаг на начало июля 2020 года превышала $1,2 млрд. Кроме этого, «Лукойл» платит высокие дивиденды (доля детей Федуна — более 3,6 млрд рублей по итогам 2020 года).

5. Валентина Шнайдер и семья, частный инвестор. Состояние: $650 млн.

Семья Шнайдеров, братья Сергей и Андрей, зарегистрировали на мать более 50 юрлиц, связанных с ритейлером их основного бизнеса сетей «Светофор». «Светофор», по оценке Infoline, насчитывает около 1600 магазинов, работает в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сеть Mere в Европе. По оценке агентства Infoline, сеть «Светофор» стала самой быстрорастущей продуктовой сетью по итогам 2020 года. Выручка компании выросла почти на 39% до 201 млрд рублей. Прочитать об экспансии братьев в Европу можно в материале DK.RU.

6. Ольга Белявцева, частный инвестор. Состояние: $600 млн.

В 1990-х Белявцева работала упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Потом стала ведущим экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос концерн «Лебедянский», который корпорация PepsiСo в 2008 году выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд. После сделки у Ольги Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс» (35%), выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет». На сегодня 1148 млн рублей — кадастровая стоимость земли Белявцевой на Рублевке. Также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га). В 2020 года компания стал первым производителем сертифицированного органического яблока.

7. Евгения Гурьева, член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева. Состояние: $600 млн.

Гурьева долго работала радиоинженером в Центральном управлении международных воздушных сообщений «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево, а также в мэрии Москвы и инженером научно-­исследовательского отдела МАИ. С 2007 года ей напрямую принадлежит пакет акций «Фосагро» (4,82%) — крупнейшего в России и Европе производителя фосфорсодержащих удобрений. Увеличение капитала Евгении Гурьевой связано с ростом котировок акций «Фосагро» на Московской бирже. За год — с 13 июля 2020 года по 12 июля 2021 года — акции производителя минеральных удобрений подорожали почти в два раза — с 2550 до 4789 рублей. Сын Андрей — председатель правления группы «Фосагро», дочь Юлия участвует в работе семейного благотворительного фонда.

8. Татьяна Ковальчук, частный инвестор. Состояние: $600 млн.

Супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который, по данным СМИ, входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина. Татьяна вместе с мужем владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российской страховщика — группы «Согаз». По итогам 2019 года, чистая сумма заработанных премий «Согаза» превысила 282 млрд рублей, прибыль составила 49 млрд рублей. По итогам 2020 года активы «Согаза» превысили 1 трлн рублей, чистая сумма заработанных премий — 300 млрд рублей, а прибыль составила около 47 млрд рублей.

9. Наталья Луценко, частный инвестор. Состояние: $600 млн.

Совладельцы и основатели группы компаний «Содружество» супруги Александр и Наталья Луценко в 1994 году начали бизнес с торговли кормами и кормовыми добавками. Затем компания возвела в Калининградской особой экономической зоне два маслоэкстракционных завода и стала крупнейшим в России производителем растительных масел, в том числе соевого. Сейчас группа «Содружество» (головная компания зарегистрирована в Люксембурге) занимается переработкой соевых бобов и рапса, закупкой зерновых и масличных культур. В 2012 году японский трейдер Mitsui & Co оценил всю компанию в $2,2 млрд. По итогам 2020 финансового года, выручка группы превысила $3 млрд, чистая прибыль — $55 млн.

10. Елена Рыболовлева, частный инвестор. Состояние: $600 млн.

Елена Рыболовлева впервые вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым — и сразу оказалась на второй его строчке. Процесс начался в 2008 году в Швейцарии, суд заморозил основные активы бизнесмена для раздела имущества. Тяжба между Еленой и Дмитрием Рыболовлевыми по поводу имущества при разводе длилась семь лет и закончилась мировым соглашением. В 2017-м Рыболовлева и ее дочь Анна получили мальтийские паспорта. Елена занимается коллекционированием старинных музыкальных инструментов, спонсировала фестиваль Bellerive.

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Всего в рейтинге 25 участниц. Их совокупное состояние выросло с $10,7 млрд. в 2020 г. до $25,3 млрд. в нынешнем.