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Двухэтажный особняк на ул. Ленина выставлен на торги

Двухэтажный особняк на ул. Ленина выставлен на торги
Иллюстрация: wikimapia.org

Дом продается вместе с участком земли по цене 44,2 тыс. руб. за «квадрат» — в два раза ниже средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга. Но есть нюансы.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Здание расположено по адресу: пр-т Ленина, д. 18 а. Оно построено в 1904 г. в так называемом «кирпичном» стиле, и признано объектом культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет 532,4 кв. м, площадь земельного участка — 0,1 га.

Особняк нуждается в реставрации: в нем нет межэтажного перекрытия и лестниц, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, фасад частично разрушен.

Его выставило на торги АО «ДОМ.РФ». Начальная цена лота составляет 23,5 млн руб. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 11 октября 2021 г. Торги пройдут 15 октября.

Напомним, что корпорация «Маяк» планирует реставрировать принадлежащий ей особняк купца М.А. Нурова на ул. Чапаева, 1. Работы оцениваются в 100 млн руб. 

Ранее DK.RU рассказывал о намерении мэрии продать на торгах 11 исторических зданий — «Дом купца П. Я. Сапожникова» часть «Дома Рязанова», доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых и другие объекты.

Более 500 млн руб. власти Екатеринбурга направят на реставрацию 14 объектов культурного наследия в ближайшие четыре года. В их числе здание первого городского театра, в котором затем располагался кинотеатр «Колизей», «Фабрика-кухня УЗТМ» — памятник конструктивизма на Уралмаше, «Дом контор» и другие объекты. 

Автор: Виктория Говорковская
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