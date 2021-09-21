Екатеринбуржцы остались без «Баден-Бадена»

О том, что на берегу Шарташа появится огромный термальный комплекс (площадь первой очереди — 3 500 кв. м.), стало известно весной. Горожане выступили против проекта. Его судьбу решил один голос.

Депутаты городской думы отклонили спорный проект застройки прибрежной территории, подчеркнув, что геология лесопарка недостаточно хорошо изучена.

Шарташ и Шарташский парк — это проблемная зона. Строить на берегу банный комплекс категорически нельзя. Люди будут правы, когда будут защищать это место. Гидрологических исследований озера никто не проводил, никто не знает, к чему приведет строительство, — подчеркнул депутат Константин Киселев (цитата по e1.ru).

Стройку отстаивал Александр Колесников.

Проект неоднократно рассматривала комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, его неоднократно отклоняли, потом приводили в соответствие [с требованиями], слушали [директора лесопарка] Артура Зиганшина, концепция просматривалась у губернатора. Проект и так причесан. Никакой нагрузки на Шарташ он не дает, — заявил он.

В результате за «Баден-Баден» проголосовали 18 депутатов, против — 19.

Напомним, что в марте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала о проекте термального комплекса в своем инстаграм-аккаунте:

Проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры Екатеринбурга, одобрен сегодня Правительственной комиссией. Новый объект — это современный и комфортный термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» с бассейном под открытым небом, ресторанами и кафе, благоустроенной территорией, — написала министр.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Екатеринбурга намеревалась сменить назначение части земель Шарташского лесопарка с зоны Р-1 — зона отдыха населения, где запрещено любое капитальное строительство, на Р-4 — зона обслуживания рекреационных территорий, где застройка разрешена.

Раннее DK.RU писал, что рядом с Екатеринбургом планируется создать новый природный парк, в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев.