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Екатеринбуржцы остались без «Баден-Бадена»

Екатеринбуржцы остались без «Баден-Бадена»
Иллюстрация: vtdigger.org

О том, что на берегу Шарташа появится огромный термальный комплекс (площадь первой очереди — 3 500 кв. м.), стало известно весной. Горожане выступили против проекта. Его судьбу решил один голос.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Депутаты городской думы отклонили спорный проект застройки прибрежной территории, подчеркнув, что геология лесопарка недостаточно хорошо изучена.

Шарташ и Шарташский парк — это проблемная зона. Строить на берегу банный комплекс категорически нельзя. Люди будут правы, когда будут защищать это место. Гидрологических исследований озера никто не проводил, никто не знает, к чему приведет строительство, — подчеркнул депутат Константин Киселев (цитата по e1.ru).

Стройку отстаивал Александр Колесников.

Проект неоднократно рассматривала комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, его неоднократно отклоняли, потом приводили в соответствие [с требованиями], слушали [директора лесопарка] Артура Зиганшина, концепция просматривалась у губернатора. Проект и так причесан. Никакой нагрузки на Шарташ он не дает, — заявил он.

В результате за «Баден-Баден» проголосовали 18 депутатов, против — 19.

Напомним, что в марте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова рассказала о проекте термального комплекса в своем инстаграм-аккаунте:

Проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры Екатеринбурга, одобрен сегодня Правительственной комиссией. Новый объект — это современный и комфортный термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» с бассейном под открытым небом, ресторанами и кафе, благоустроенной территорией, — написала министр.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Екатеринбурга намеревалась сменить назначение части земель Шарташского лесопарка с зоны Р-1 — зона отдыха населения, где запрещено любое капитальное строительство, на Р-4 — зона обслуживания рекреационных территорий, где застройка разрешена.

Раннее DK.RU писал, что рядом с Екатеринбургом планируется создать новый природный парк, в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев.

Автор: Виктория Говорковская
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