Вблизи Екатеринбурга появится новый природный парк. К развитию зовут бизнес

Мэрия Екатеринбурга планирует создать новый природный парк, который будет в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев. Он рассказал ЕАН, что для начала на территории планируется создать необходимую инфраструктуру для прогулок: тропинки, освещение. В дальнейшем, как он надеется, активизируется и бизнес, который заинтересован в открытии кофеен, прокате велосипедов и развитии пляжной инфраструктуры.

Муниципальные власти хотят добиться включения проекта в национальную программу развития туриндустрии, чтобы получить деньги на первый этап и организовать входную группу в деревне Палкино. Она станет стартовой точкой для всех маршрутов. Затем планируется развивать тематические площадки, связанные с историей этого места и сделанных археологических находках.

Добавим, что в конце сентября в Екатеринбурге Совет по развитию рекреационных и общественных пространств города одобрил мастер-план реконструкции рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк». Главной задачей в ближайшие годы станет реабилитация леса и озера Шарташ, обновление инфраструктуры и прочее. Ключевыми проектами, которые планируется реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие, писал DK.RU.