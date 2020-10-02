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Вблизи Екатеринбурга появится новый природный парк. К развитию зовут бизнес

Вблизи Екатеринбурга появится новый природный парк. К развитию зовут бизнес
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

На территорию будущего парка попадает несколько водоемов с пляжами, включая озеро Песчаное. Стартовой точкой для туристов станет деревня Палкино. Осталось найти деньги.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга планирует создать новый природный парк, который будет в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев. Он рассказал ЕАН, что для начала на территории планируется создать необходимую инфраструктуру для прогулок: тропинки, освещение. В дальнейшем, как он надеется, активизируется и бизнес, который заинтересован в открытии кофеен, прокате велосипедов и развитии пляжной инфраструктуры.

Муниципальные власти хотят добиться включения проекта в национальную программу развития туриндустрии, чтобы получить деньги на первый этап и организовать входную группу в деревне Палкино. Она станет стартовой точкой для всех маршрутов. Затем планируется развивать тематические площадки, связанные с историей этого места и сделанных археологических находках.

Добавим, что в конце сентября в Екатеринбурге Совет по развитию рекреационных и общественных пространств города одобрил мастер-план реконструкции рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк». Главной задачей в ближайшие годы станет реабилитация леса и озера Шарташ, обновление инфраструктуры и прочее. Ключевыми проектами, которые планируется реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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