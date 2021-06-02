Шарташский лесопарк готовят к капитальной застройке

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Екатеринбурга намерена сменить назначение у части земель Шарташского лесопарка. Новое зонирование разрешает там капитальное строительство.

Функционал меняется для двух участков: территории, где сейчас расположена станция виндсерфинга, а также частично засаженного лесом участка площадью 13,5 га. В подготовленном документе у этих земель изменено назначение с зоны Р-1 — зона отдыха населения, где запрещено любое капитальное строительство, на Р-4 — зона обслуживания рекреационных территорий, где застройка разрешена, сообщает портал 66.RU.

Документ должен пройти общественные слушания, а затем поступить на рассмотрение в городскую думу.

Как пояснил директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин, изменения необходимы для того, чтобы возвести на Шарташе термальный комплекс «Баден-Баден».

Вырубка [деревьев] не предполагается. Основной участок [под застройку] — это фактически пустырь, оставшийся после того, как в 2018 году место покинул предприниматель, который прекратил платить аренду. Нужно дождаться презентации проекта, и тогда все будет понятно. Сейчас рано комментировать, — сказал Зиганшин.

Напомним, в марте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в своем инстаграм-аккаунте рассказала о проекте термального комлпекса, который планируют построить на Шарташе.

Проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры Екатеринбурга, одобрен сегодня Правительственной комиссией. Новый объект — это современный и комфортный термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» с бассейном под открытым небом, ресторанами и кафе, благоустроенной территорией, — написала министр.

Она также сообщила, что первая очередь термального комплекса площадью 3500 кв. м будет построена до конца 2023 г. Свой пост министр сопроводила рендерами проекта, которые вызвали бурную реакцию как жителей города, так и проектировщиков, разрабатывавших мастер-план развития Шарташского лесопарка. Они заявили, что планы по размещению оздоровительного комплекса на берегу противоречат первоначальной концепции.

Расположение внушительных размеров капитального объекта прямо на самом берегу древнего лесного озера не похоже на соблюдение принципа главенства природы, а расположение его поверх существующего водноспортивного комплекса едва ли свидетельствует об уважении к сложившимся сценариям, — считает член команды проектировщиков, архитектор Алена Цорик.

Ранее Артур Зиганшин в интервью DK.RU подробно рассказывал о том, как планируется обновлять Шарташский лесопарк. Также мы сообщали, что сроки работ затянулись: изначально хотели первый этап обновления завершить в 2020 г., но осенью оказалось, что работы затянутся еще на несколько лет.