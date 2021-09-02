«На дне ямы»: Число умерших в стране за полгода превысило число родившихся в 1,6 раза

Смертность в России в среднем выросла на 53% по сравнению с 2019 г. Если осенняя волна COVID-19 будет такой же сильной, страна рискует потерять 1 млн человек. И вырваться из этой ямы будет непросто.

Сокращение численности населения России за первое полугодие 2021 года на треть превысило «пандемийный» 2020 год: количество смертей за шесть месяцев находится на показателе 307,7 тыс. До этого демографические антирекорды бил прошлый год, по итогам которого впервые за 17 лет население России сократилось на 577 тыс. человек и на 1 января 2021 года составило 146,17 млн.

В 24 российских регионах в июне 2021-го умерших оказалось в два раза больше, чем родившихся, пишет The Bell со ссылкой на последние данные Росстата. В 46 регионах наблюдается убыль населения — и лишь в 13 регионах есть небольшой прирост. Среди лидеров — Чечня, Ингушетия и Тыва. Данные за июль на Росстате недоступны. Но статистика российских ЗАГСов за этот месяц показала, что смертность по сравнению с доковидным 2019 годом в среднем выросла на 53%. В некоторых регионах ситуация стала хуже, чем на пике второй волны эпидемии.

Ситуация со смертностью продолжает ухудшаться: в июле число зарегистрированных в России умерших от COVID-19 (для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной гибели) стало рекордным с начала пандемии — 38 922 россиян. Количество умерших в стране за полгода превысило число родившихся в 1,6 раза. Несмотря на увеличение (в 2,4 раза) числа прибывающих из стран СНГ, миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 27,1%.

Президент России Владимир Путин посвятил ежегодное послание Федеральному собранию чрезвычайной ситуации, складывающейся с демографией в стране. Он назвал главной стратегией РФ — добиться устойчивого роста населения. При этом правительство ухудшило свой прогноз: к 2024 году число россиян сократится на 1,7 млн человек (ранее заявляли о рекордных 1,2 млн человек). В честь дня знаний Владимир Путин обсудил со школьниками упущенные демографические возможности от распада страны в 1917 и 1991 гг.:

На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза

Глава государства уверен, что если бы ничего из этого не произошло, то сейчас была бы совсем другая страна. «Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек», — подчеркнул Путин.

Эксперты считают, что курс президента на увеличение рождаемости неосуществим ранее 2030 года. «Если всё было бы идеально и без ковида — можно было бы приостановить падение численности населения России», — полагает независимый демограф Алексей Ракша:

В 2021 году естественная убыль превзойдёт 2020-й. В этом году ожидаю около 1,4 млн родившихся и от 2,15 до 2,3 млн умерших, то есть естественную убыль от 750 000 до 900 000. Если новая волна ковида в ноябре — декабре будет хотя бы как нынешняя, то ещё хуже, убыль будет вплоть до миллиона. И тогда это будет рекорд за всю историю в мирное время без голода во всей истории РСФСР и России начиная с 1944 года (цитата по Секрету фирмы).

Демографы считают, что ситуацию с COVID-19 «успешно дополняет» демографическая яма 1990-х. Фактически демографическая ситуация в отношении браков, рождений и разводов осталась примерно на том же уровне, на каком была и до пандемии, но показатели смертности высокие, а рождаемость не может перекрыть потери. Даже если представить, что маткапитал и другие меры стимуляции рождаемости окажутся крайне успешными, это не поможет выполнить поручения президента и «обеспечить прирост населения уже к 2025 году».

До пандемии устойчивый рост численности населения был возможен только при условии двух-трёхкратного увеличения миграции, что на грани возможного и имело бы негативные политические последствия. Помимо маткапитала, гарантированного места в детсаду или яслях недалеко от дома, массового строительства жилья для многодетных, налоговых льгот можно удержать число родившихся примерно на уровне 1,4 млн к 2030-му вместо 1,1 млн — то есть на дне ямы, — учточняет Алексей Ракша.

Правительство России анонсировало ряд масштабных мер по улучшению качества жизни населения, которые должны помочь преодолеть демографический кризис. Среди них: поддержка семей с детьми, меры по повышению доходов населения и рождаемости. Владимир Путин сообщил о продлении программ материнского капитала до 2026 года, об увеличении его на 150 тысяч рублей для семей с двумя и более детьми, а также о распространении маткапитала в нынешнем размере на семьи, где родился первый ребенок.

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