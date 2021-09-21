«Мотивация Умного голосования — поднасрать «Единой России» и увидеть плачущего Шойгу»

«Дорогие фанаты УГ, вы собираетесь эмигрировать в ближайшее время вместе со всеми родственниками? А если нет, зачем пытаетесь сделать так, чтобы в стране стало хуже?». Итоги выборов от Евгения Енина.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— Давайте коротко пробежимся по итогам трехдневного голосования.

Для начала можно заметить, что никакого смысла голосовать в течение трех дней нет — ни на явку, ни на результат это заметно не влияет. Те, кто в голосовании задействован, устают куда как больше, а потом еще надо всех сомневающихся убедить, что ночью бюллетени не подменили.

Результат «Единой России» (ЕР) по стране значительно выше, чем показывала социология. Две причины: смогли мобилизовать избирателей и избирателей ситуация в стране, в общем, устраивает. О чем я неоднократно писал. Голосование за «Единую Россию» — это голосование за «пусть будет как сейчас». Ок, пусть будет.

Результат ЕР в Свердловской области серьезно меньше, чем в среднем по стране. Похоже, идея сделать губернатора единственным фронтменом партии не сработала. Плюс одномандатники, которые в Госдуму прошли все, тщательно скрывали свою партийную принадлежность.

По крайней мере, в Екатеринбурге на всех щитах с агитацией за хорошо мне знакомых людей, что я видел, не было ни намека на то, что они от «Единой России».

Да и вообще с агитацией было как-то удивительно хило. Сколько помню, если не две недели перед голосованием, то последнюю неделю точно, разговорные программы, которые я веду, выкупались под агитацию ЕР. В этот раз на последней неделе на ОТВ было пять агитационных эфиров со «Справедливой Россией» и только один — с одномандатником от ЕР, без упоминания ЕР. Наверное, в частности поэтому «Справедливая Россия» показала по Свердловской области результат сильно выше, чем в среднем по стране.

«Яблоко» — все. У этой партии главным капиталом был флер «бывшей парламентской партии», «почти парламентской партии», получившей 3%, финансирование из бюджета и возможность заводить кандидатов без сбора подписей. Сейчас они взяли чуть больше процента, как какие-нибудь дурацкие «зеленые» проекты.

И трудно отделаться от мысли, что это не было электоральное самоубийство. Иначе почему единственный федерально известный яблочник Явлинский не возглавил список и почему он наехал на Навального, метлой отогнав от своей партии изрядное число протестников?

Госдумских партий теперь пять, за 5% перевалили «Новые люди». Те кандидаты, которых я видел, кроме бизнесмена Ивана Зайченко, абсолютно невнятные, и кроме того, что они новые, им сказать нечего. Сам этот проект власти, скажем так, не противен. Похоже, было решено разбавить КПРФ, ЛДПР и СР чем-то новым. Разбавили. Посмотрим.

Кстати, хороший результат, которого достигла КПРФ, показывает, что недовольства происходящим в стране тоже хватает и коммунисты смогли это недовольство натянуть на себя, стать самой оппозиционной партией.

Насколько им помогло «Умное голосование» (УГ), которое указало на изрядное количество кандидатов от КПРФ? А вот этого мы никогда не узнаем.

И это одна из причин того, что УГ — это очень странный проект. Мотивация любого голосования, кроме УГ, — попытаться провести во власть человека, который максимально близко выражает наши интересы. Мотивация УГ — поднасрать «Единой России». Не провести во власть хороших людей или не пустить плохих (потому что коммунисты ничем не лучше единороссов), а просто поднасрать.

Не поменять какие-то расклады в Госдуме, потому что если коммунистов там будет больше, а единороссов — меньше, Госдума даже на чуть-чуть не потеряет управляемость, а просто поднасрать. Сделать так, чтобы Шойгу с Лавровым расстроились. Ну, если для кого-то испортить настроение Шойгу — это достаточный мотив, чтобы сходить проголосовать, на здоровье.

Так и это еще не все — то, что Шойгу расстроится, это же самому себе придумать надо, плачущего Шойгу нам по телевизору не покажут.

Второй момент — у каждого действия есть цель и есть результат. Результатом достижения цели «поднасрать», если бы УГ действительно на что-то заметно влияло, стало бы прохождение во власть изрядного количества мерзавцев. Дорогие фанаты УГ, а вы все собираетесь эмигрировать в ближайшее время вместе со всеми родственниками? А если нет, зачем вы пытаетесь сделать так, чтобы в стране, где живете вы, ваши дети, ваши папы-мамы, стало хуже? И все это ради того, чтобы вы могли себе представить приунывшего Шойгу?

Еще одна особенность этого голосования — пробное использование в некоторых регионах электронного, или, как модно говорить в московской политической тусовке, «электрического» голосования.

Понятно, что это будущее, но я одного не могу придумать: как убедить сомневающихся, и даже наоборот — уверенных в том, что выборы фальсифицируются, в том, что результат голосования через интернет не набивает пальцем на клавиатуре условный «товарищ майор». Бюллетени можно пересчитать, за урнами — неотрывно наблюдать, а тут как проследить?

Ну и замечу — уныло, как расстроенный Шойгу — что с идеями в этой кампании было совсем плохо. Снова наши политики не смогли показать нам картину будущего, указать дорогу, по которой хотелось бы идти. Кандидаты в массе или говорили насквозь пустые банальности, или несли такую чушь, что если их предложения реализовать, страна рухнет за неделю.

В конце пара историй с дебатов, которые я вел на ОТВ.

Дебаты я веду примерно миллион лет и в первый раз увидел, как кандидаты, конкуренты, задавали друг другу заранее согласованные удобные вопросы. Во-первых, я это просто знаю, во-вторых, было бы трудно не догадаться. Один из кандидатов одной из партии отвечал за проект по улучшению качества дорог. И его оппонент у него спрашивает с прищуром: «Скажите, а как можно улучшить качество дорог в Свердловской области?».

Звонит кандидат и говорит, что быть на дебатах не сможет. Я звоню представителю партии и спрашиваю, будет ли кто-то вместо него. Представитель говорит, что никого не будет. Через 10 минут он перезванивает и голосом, полным подозрений, спрашивает: «А вы с какой целью мне звонили?».

Десять минут до прямого эфира, одного кандидата нет. Звоню представителю.

— Такой-то будет?

— Я точно не знаю, у него температура, он кашляет, сейчас узнаю, идет ли он к вам.

— На хрен идет ваш кандидат, а не к нам, с такими симптомами.

Ну и Сергей Капчук после дебатов подал иск о защите чести и достоинства против Владимира Таскаева. Ветераны тряхнули, чем могли, орали, обзывались уголовниками. Если вы знаете, кто эти люди, — вы тонкий ценитель политического винтажа.

А что изменится в результате этих выборов — даже не спрашивайте.

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