Конфликт между поставщиком рыбы и владельцами энергосетей перешел в арбитраж

Владельцы коридора сетей, из-за конфликта с которыми екатеринбургские торговые сети могут лишиться замороженной рыбы, озвучили свою позицию. «Это попытка надавить на суд», — считают они.

Компания ООО «ПромЭлектроСети», владелей коридора энергосетей, изложила свою версию конфликта с ООО «Управление недвижимостью». Напомним, в минувшую пятницу DК.RU рассказал о непростой ситуации, которая сложилась у собственников промплощадей в районе Ново-Свердловской ТЭЦ. Компания «Управление недвижимостью», которая занимается поставками свежемороженной рыбы и полуфабрикатов в торговые сети Урала, заявила, что вынуждена приостановить работу, поскольку не может договориться с ООО «ПромЭлектроСети» о пользовании энергетической инфраструктурой.

В августе прошлого года владельцы коридора, по которому проложены сети, предложили платить за электроэнергию по своим тарифам (мы платим поставщику напрямую), но проводить с ними расчеты на их условиях. Мы отказались из-за отсутствия прозрачности. После этого через суд нам ограничили подачу напряжения с 1 МВт до 300 кВт, — приводил DK.RU слова рассказал заместителя гендиректора «Управления недвижимостью» Александра Куприянова.

Представитель ООО «ПромЭлектроСети», независимый консультант по инфраструктурным проектам Иван Елисеев объяснил позицию энергокомпании агентству ЕАН.

Местечковые вопросы судебной защиты нарушенного права, последствий непродуманных инженерных решений жалобщика и игнорирования им элементарных и необременительных требований закона представлен как некий системный вопрос, — заявил Елисеев и добавил, что, очевидно, таким образом ответчик — ООО «Управление недвижимостью» — решило осуществить «неприкрытую попытку давления на суд».

В ближайшее время спор между владельцем сетей и компанией будет рассмотрен в следующей инстанции — Арбитражном суде Уральского округа.

Проблемы из-за поставки электроэнергии часто бывают причиной серьезных конфликтов у уральских предпринимателей. Последним громким случаем стала история с магазином H&M и управляющей компанией ТРЦ «Гринвич». Как утверждает ритейлер, в сентябре 2020 г. УК лишила его подачи электричества и до апреля 2021 г. магазин не мог работать. Первоначально H&M требовал с «Гринвича» 33,2 млн руб. за простой, сейчас эта сумма выросла до 123 млн руб., писал DK.RU.