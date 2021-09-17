Рыба в заложниках. Поставщик продукта попал в энергетическую блокаду, власти в курсе

В Свердловской области развивается конфликт между продавцом свежемороженой рыбы и владельцем коридора для электросетей. Спор уже вышел за пределы кабинетов, к нему подключились чиновники.

Один из крупнейших в Свердловской области поставщиков свежемороженой рыбы для торговых сетей оказался на грани полной остановки работы, передает ЕАН.

Конфликт произошел между ООО «Управление недвижимостью» (занимается отгрузкой рыбы в торговые сети) и ООО «ПромЭлектроСети» (владелец коридора для сетей). Обе организации в свое время купили неликвидные активы Ново-Свердловской ТЭЦ, впоследствии на этих землях были построены промпредприятия и распределительные центры торговых сетей. С 2014 г. «Управление недвижимостью» установило там холодильные камеры на 65 тыс. тонн продукции и запустило цех по производству полуфабрикатов.

﻿﻿﻿﻿До августа 2020 г. все было хорошо, пока к нам не вышли владельцы коридора, по которому проложены сети, — рассказал агентству заместитель гендиректора «Управления недвижимостью» Александр Куприянов. — Они предложили платить за электроэнергию по своим тарифам (мы платим поставщику напрямую), но проводить с ними расчеты на их условиях. Мы отказались из-за отсутствия прозрачности. Компания не имеет статуса сетевой (там в штате всего два человека), не подчинена Региональной энергетической комиссии.﻿﻿﻿﻿

После этого разговора «ПромЭлектроСети» направили руководству «Управления недвижимостью» письмо, где утверждали, что предприятие неправильно присоединено к сетям и все соответствующие документы составлены с нарушениями. А затем обратились в суд с исковым требованием ограничить подачу напряжения на это предприятие до 300 кВт (для работы цехов и холодильных камер требуется около 1 МВт). Суд занял сторону «ПромЭлектроСетей».

Сам Куприянов утверждает, что подключение к сетям его компании проходило при согласовании с Ново-Свердловской ТЭЦ, имеется положительное заключение Ростехнадзора.

В конце августа 2021 г. решение суда вступило в силу, а «ПромЭлектроСети» запросили с поставщика рыбы 8 млн руб. за техническое присоединение.

Но они не имеют статуса сетевой компании, а официальные запросы на техприсоединение проигнорировали. Получается, вымогателям отдать восемь миллионов и непонятно что за это получить? А если они завтра закроются? — объяснил Куприянов.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В результате конфликта всю прошедшую неделю предприятие страдало от перебоев с электричеством, поскольку владельцы коридора поставили ограничители на подачу электроэнергии для поставщика рыбы. Бывают дни, когда электроэнергия отключается на целый день.

Как объяснил Куприянов, выйти на официальных поставщиков электроэнергии предприятие не может — все возможные «коридоры» принадлежат ООО «ПромЭлектроСети». Фактически они являются монополистами, которые перепродают мощности компаниям, находящимся в промзоне, утверждает он.

У нас несколько тысяч тонн замороженной продукции в холодильниках. Если так и дальше будет продолжаться, то мы не сможем выполнять обязательства перед торговыми сетями: «Пятерочкой», «Монеткой», «Кировским». В «Магните» 80 % «народной» рыбы — это наши поставки», — предупреждает Куприянов.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Руководство предприятия обратилось в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга, РЭК и управление ФАС по Свердловской области. К настоящему времени откликнулись антимонопольщики. В ведомстве начали проверку ООО «ПромЭлектроСети» на предмет нарушения правил естественной монополии.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Также в ситуацию вмешались областные власти. Министр АПК Артем Бахтерев сообщил, что он в курсе этой ситуации.

Вместе с министерством энергетики и ЖКХ области занимаемся разрешением конфликта двух хозяйствующих субъектов. Не допустим никаких остановок предприятия и тем более продовольственного ущерба, — заверил он.

Представители ООО «ПромЭлектроСети» для комментариев оказались недоступны.

Проблемы из-за поставки электроэнергии часто бывают причиной серьезных конфликтов у уральских предпринимателей. Последним громким случаем стала история с магазином H&M и управляющей компанией ТРЦ «Гринвич». Как утверждает ритейлер, в сентябре 2020 г. УК лишила его подачи электричества и до апреля 2021 г. магазин не мог работать. Первоначально H&M требовал с «Гринвича» 33,2 млн руб. за простой, сейчас эта сумма выросла до 123 млн руб., писал DK.RU.