К концу года рост цен на стройматериалы прекратится. Но кому-то придется уйти с рынка

Ажиотажный спрос на востребованные материалы спадет к декабрю и цены перестанут расти. Но последствия ценового скачка быстро не пройдут — сейчас под угрозой закрытия десятки подрядных организаций.

Участники рынка продолжают озвучивать прогнозы относительно стоимости материалов для строительства. Как рассказывал DK.RU, основные группы стройматериалов в 2021 г. подорожали в 2-2,5 раза по сравнению с 2020-м. По данным Минстроя, стоимость металла выросла на 70-80%, древесины — вдвое, при этом она оказалась в дефиците.

Резкий скачок цен в 2021 г. повлиял не только на планы владельцев частных домовладений, но и на весь рынок жилых новостроек. Проблемой озаботилось и государство.

13 сентября начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС Ольга Смирнова рассказала на пресс-конференции, что за первое полугодие стоимость материалов, используемых при возведении многоквартирного жилья, выросла до 60%, при этом самый большой рост зафиксирован на металлопродукцию (от 45 до 55%), бетон (от 5 до 20%), теплоизоляционные материалы (от 50 до 60%).

Участники рынка объясняют «взлет» цен на материалы ростом стоимости сырья, энергоносителей, горюче-смазочных материалов и перевозок. Что касается древесины и пиломатериалов, то причиной роста цен стал усилившийся спрос на внешних рынках и снижение объемов заготовки в 2020 г.

Главный вопрос ближайшего полугодия — продолжится ли тренд или рост цен все же остановится. Как рассказал DK.RU генеральный директор крупнейшего уральского поставщика стройматериалов, компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев, рассчитывать на скорое снижение цен не стоит, поскольку на рынке продолжается ажиотажный спрос на стройматериалы.

В настоящее время на стройматериалы наблюдается ажиотажный спрос, что неизбежно подстегивает цены. О высоком спросе можно судить, например, по увеличению объемов продаж и выручки у оптовых поставщиков и DIY-ритейлеров. Если взять в пример «УралИнтерьер», у нас только в первом полугодии план объем продаж вырос на 20%, а выручка — на 21% по сравнению с первым полугодием 2020 года (3,4 млрд руб.), — говорит Юрий Балуев.

Еще один фактор ажиотажного спроса, по словам эксперта — сохраняющийся дефицит целого ряда товаров: производители не успевают обеспечить рынок нужными позициями, кто-то — из-за нехватки сырья, кому-то не хватает производственных мощностей. Особенно это заметно в мегаполисах вроде Екатеринбурга, где вводятся большие объемы жилья.

Однако проблему наращивания производства заводы сейчас активно решают, и стоит ожидать, что уже в следующем году дефицит на рынке стройматериалов будет преодолен. Это поспособствует снижению цен, — считает эксперт.

По словам Юрия Балуева, уже сейчас поставщики видят, что рост цен у производителей медленно снижается.

Спрос ослабнет примерно к концу октября (сентябрь-октябрь — это в принципе период сезонного роста спроса, так как строители завершают свои объекты), и мы еще до конца года вступим в период ценовой коррекции, — прогнозирует Балуев.

Вместе с тем рост цен на стройматериалы может привести к банкротству целого ряда подрядных организаций, выполняющих краткосрочные строительные работы по договорам с государством. Дело в том, что резкие скачки цен вынуждают подрядчиков превышать утвержденные сметы, а гарантий, что эти затраты будут компенсированы, у них нет.

Как пишет 66. RU, в августе Правительство РФ разрешило пересматривать условия государственных и муниципальных контрактов, если расходы по ним выросли из-за роста цен на стройматериалы. Теперь стоимость работ можно поднять максимум на 30%. Однако новая норма касается не всех сделок, а лишь тех, в которых срок контракта составляет не менее года, сумма — от 100 млн руб., а договор был подписан до 1 июля 2021 г.

По словам участников строительного рынка, новая норма актуальна для 90% всех заключенных государственных контрактов, но исполнители оставшихся — в зоне риска. В Свердловской области проблемы возникли сразу у нескольких десятков компаний: они уже вышли за рамки смет, но продолжают работы, опасаясь срыва сроков и судебных разбирательств с заказчиками.

Как рассказал изданию директор СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области» Юрий Чумерин, участники рынка надеются, что в сентябре-октябре федеральные власти разрешат повышать сметы и для краткосрочных контрактов. По мнению Чумерина, вероятность принятия такого решения довольно высока.

Однако если этого не произойдет, банкротства неизбежны. Пока же строительные компании опасаются участвовать в новых конкурсах, условия которых разрабатывались на основании старых цен.