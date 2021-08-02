«Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»

«Если в стране выбрана рыночная экономика, то нужно играть по ее правилам». Денис Фомичев, владелец компании-поставщика стройматериалов, о росте цен и экономической ситуации в строительной сфере.

Строительные материалы в 2021 г. выросли в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. По данным Минстроя, металл подорожал на 70-80%, древесина — вдвое, при этом она оказалась в дефиците. Денис Фомичев, владелец компании «СтройСнаб», рассказал DK.RU, с чем связан рост цен и может ли измениться ситуация на рынке.

СПРАВКА DK «СтройСнаб» — компания, которая занимается продажей строительных материалов с 2010 г. За 11 лет бизнес поставил материалы для 12 тыс. объектов домостроения, а за 2021 г. предприятие обслужило более 400 клиентов. Сегодня компания поставляет стеновой блок, тротуарную плитку, кровлю и др. и имеет оборот 300 млн руб. в год.

Все изменит мировой кризис

По мнению Дениса Фомичева, на росте стройматериалов сказалось несколько экономических факторов, один из которых на поверхности: отечественным производителям невыгодно продавать свою продукцию в России — ведь за границей их могут купить дороже.

— Сначала государство предложило низкую ставку по сельской ипотеке — от 2,7%, что стало очень привлекательным для граждан, собирающихся заняться индивидуальным домостроением. Затем произошло увеличение цен на квартиры вследствие низкой ипотечной ставки. Полгода назад однушка в новостройке стоила 4 млн руб., за эти деньги можно было купить участок и построить дом площадью 120 кв. м. Людям стало очевидно, что выгоднее выбрать строительство дома.

Но когда все побежали в стройку, то в России были закрыты границы, мигрантам был запрещен въезд в страну. Строить могли только русские бригады, которых меньше половины от всего рынка рабочей силы. Соответственно, целый год копился спрос на строительство домов, и он сильно превышает предложение.

Дерево и металл так подорожали, потому что Россия их поставляет на экспорт, а за рубежом эти товары стали сильно дороже из-за большого спроса, ведь там работали не все предприятия-производители. Нашим производителям стало гораздо выгоднее продавать материалы за рубеж. Поэтому в России стоимость заграничная, чтобы не нести убытков между экспортной и местной ценой. Это же коммерция, бизнес — производитель предпочитает продавать дорого, чем подстраиваться под отечественный рынок.

На российский строительный блок есть не только внутренний спрос, но и внешний. Например, Казахстан потребляет очень много нашего стройматериала и готов платить дорого. При этом любому, даже калининградскому, производителю будет выгодно сделать поставку в Казахстан, потому что тогда он вернет уплаченный НДС (налоговый вычет НДС при экспорте товаров гарантирован ст. 171 НК РФ).

Таким образом, к нашему спросу, на который не хватает предложения, добавился спрос зарубежный. Мы помним из начальных уроков экономики — если есть высокий спрос и низкое предложение, то последует рост цен. Это естественное правило рыночных отношений.

Тенденция роста будет продолжаться?

— Да, но рано или поздно цены остановятся. Этому поспособствует зимний период, когда строительный сезон закончится. Спрос снизится, но люди, которые сейчас перенесли стройку на следующий год, будут и зимой в панике закупать стройматериалы. Ценники уже никогда не станут прежними. Прогнозирую, что в следующем году стройка станет еще дороже.

Изменить ситуацию может мировой финансовый кризис. Такая история уже была в 2008 г., когда кирпич стоил 15 руб., а в начале 2009 г. он уже стоил 5 руб. Также снизить цену могут «черные лебеди» — труднопрогнозируемые события, которые имеют большое влияние на экономику, например, новый штамм коронавируса.

Почему государство не вмешивается в ценообразование стройматериалов? Ведь эта проблема бьет по всей строительной сфере и по ценам на недвижимость.

— Если в стране выбрана рыночная экономика, то нужно играть по ее правилам. А по ее правилам государству опасно вмешиваться в ценообразование. Например, если власти введут высокие экспортные пошлины, это сразу приведет к бойкоту среди производителей, они не будут заниматься продажами вообще, пока цена не вырастет внутри страны.

Такое государственное регулирование очень опасно. Можно попробовать вводить плавное повышение экспортных пошлин, но, насколько я знаю, этого почему-то не делают.

Цены на рынке стройматериалов взлетели, при этом покупательская способность населения страны падает. Стройка станет привилегией состоятельных людей?

— Подавляющему проценту населения России проблематично построить свой дом. Сейчас многие планируют стройку, начинают закупаться, но еще не знают, насколько сильно изменился рынок. К сожалению, им придется принять действительность и отказаться от строительства. Но есть средний класс и богатые люди, которых не становится меньше. Да, сейчас стройка комфортна только для них.

Шоурум «СтройСнаба»

«Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» предложило перейти на нефиксированные цены в контрактах (фиксировать цену по факту закупа). Как вы оцениваете инициативу?

— Это актуально для случаев, когда дом строится частями. Например, сейчас клиент не готов заняться кровлей, поэтому перенес этот этап на следующий год, но ценники к тому времени уже изменятся. Застройщик не хочет брать на себя такую ответственность, потому что он уйдет в минус. Я считаю, что цены должны быть фиксированные, такие же, как на момент заключения контракта.

К сожалению, многие поставщики повели себя недобросовестно в этом году. Они взяли деньги у клиентов, а потом просто подняли цены и попросили доплатить недостающую стоимость. Такие компании испортили себе репутацию.

Вопрос должен решаться проще, клиент должен оплачивать полностью материалы на момент заключения договора. Если есть категория товаров, которую клиент не может себе позволить сейчас, то можно указать нефиксированную стоимость.

Многие люди пытаются строить дешевые дома. К чему это приводит?

— Это очень сомнительный подход — строиться как попало, не имея проекта, документации, но имея желание на всем экономить. Как правило, в такой стройке не учитывается множество элементов, например, коммуникации, а некоторые рассчитываются по заниженной стоимости, например, двери и окна. Легенда о том, как построить дом за 2 млн руб., существует довольно давно, но потом человек в эти деньги не вписывается, и мы видим некачественные или заброшенные дома. Есть целые поселки, где 30% — недострои.

Например, если в холодном регионе нужен блок со специальными характеристиками, а берут то, что дешевле, то, конечно, будут проблемы. Или если есть определенные требования к фундаменту по сейсмоустойчивости, а человек не хочет проводить геодезическую разведку. В итоге в фундаменте появляется трещина, когда стены уже стоят, — это дом под снос. То же самое с кровельными материалами: покупают материал, тонкий как фольга, который и двух лет не проживет, потом платят за демонтаж и новую кровлю. За эти деньги можно сразу поставить хорошую черепицу, на всю жизнь.

Другая сторона проблемы — кустарное производство, когда люди сами делают шлакоблоки и пеноблоки, не имеющие ни испытаний, ни сертификации.

Я не знаю, как можно положительно повлиять на ситуацию. В России всегда хватало плохих дорог и дураков. Потом эти дураки хвастаются тем, что сэкономили на проекте несколько десятков тысяч рублей, а о вытекающих проблемах, которые обойдутся в десятки раз дороже, они не думают.

А с какой проблемой сталкивается сама сфера строительных материалов?

— Есть большое количество контор по одному-два человека, которые не имеют никаких контрактов с поставщиками, смело берут деньги у клиентов и потом этих клиентов кидают. Нам постоянно рассказывают такие истории. Средний чек на строительные материалы — 150 тыс. руб. Если взять 10 клиентов в год и пропасть, то можно неплохо заработать. Есть такие конторы, которые, в надежде на малограмотность клиента, привозят другой, более дешевый строительный материал. Кроме того, что они нарушают законодательство, так еще и создают негативное впечатление о нашей сфере деятельности.

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Склад «СтройСнаба»

«Есть риски провалиться»

В 2008 г. в мире начался финансово-экономический кризис, который задел большинство сфер бизнеса и замедлил глобальную экономику. Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь-ноябрь 2008 г. на три четверти, в том числе сильно снизилась строительная и девелоперская деятельность. В январе 2009 г. впервые в XXI веке была зафиксирована отрицательная динамика объема работ в российских стройках. Строительство сократилось на 16,8%. В 2010 г. рецессия в российской экономике закончилась, и в том же году, сразу по окончании университета, Денис Фомичев решает заняться бизнесом в сфере строительных материалов:

— Я закончил радиофак УПИ с отличием, но, тем не менее, пошел в стройматериалы, потому что были знакомые поставщики. Мне казалось, что это очень перспективное направление. Не было большой разницы, чем заниматься, просто хотелось иметь свое дело. Я с детства мечтал заниматься бизнесом и это желание с годами только усиливалось. Живым примером предпринимателя для меня являлся мой отец, который в 90-е продавал книги, парфюмерию, косметику — все, что имело спрос.

У меня не было ни знаний, ни опыта, ни инвестиций, но было огромное желание зарабатывать. Основным рабочим инструментом был ноутбук. На нем я сделал сайт, начал его продвигать, нашел поставщиков и все завертелось. Снял самое дешевое помещение 20 кв. м, вложил 45 тыс. руб. из собственных накоплений.

Первые клиенты пришли из интернета. Сам принимал звонки, сам продавал, сам искал доставку. Уже через год появился отдел продаж. Все, что было можно, я делал сам. В то время была возможность двигаться на одном желании заработать. Сейчас так сделать намного сложнее.

Послекризисное время — период роста. В 2009 г. все сферы бизнеса сильно просели, а спустя год начался подъем. Я как раз попал в эту волну. Это обычный путь молодого бизнесмена.

Сегодня у меня два офиса-шоурума со складами, в Екатеринбурге и в Тюмени. Весь бизнес находится под моим управлением, о франшизах не думаю.

Какие основные направления вашей деятельности?

— Основное — оптовая торговля строительными материалами, а, если быть точнее, то строительными стеновыми блоками: газоблоком, керамическим блоком, лицевым кирпичом и др. Также продаем железобетон, кровлю, фасадный декор. Два года назад появилось такое направление, как тротуарная плитка от производителей «ЛСР» и «Выбор». Работаем с поставщиками от Калининграда до Новосибирска.

Всегда появляются производители, которые делают материалы более качественно, меняются технологии производства, тренды. Недавно сравнивал наших нынешних поставщиков и тех, что были четыре года назад. Оказалось, что список очень изменился. Например, развитие импортозамещения сильно повлияло на производство кирпича и тротуарной плитки в России. Сегодня можно уверенно сказать, что некоторые отечественные стройматериалы могут составить конкуренцию зарубежным. Та же плитка «Выбор» сейчас производится с гарантией 10 лет. То есть если она вдруг треснет через девять лет после укладки, — ее заменят.

А теперь посмотрите на плитку в центре города. Два-три года — и она приходит в полную негодность.

Когда материалы из-за границы стали стоить в два раза дороже, то люди стали отказываться от иностранных поставщиков. Появился спрос на отечественное производство, а значит, появилось и предложение. Никто не стоит на месте, все развиваются, делают уникальные вещи. Каждый крупный завод ежегодно выпускает новые коллекции. Тенденции, конечно, европейские, но российские производители быстро подхватывают новинки законодателей моды — немцев и бельгийцев. Там много семейных заводов, которые существуют столетиями.

По какому принципу вы выбираете поставщика?

— Мы просто следим за тенденциями в России, за производителями, за продуктом. Как только появляется что-то новое, сразу интересуемся, как это делается, чем отличается от аналогичных товаров, сколько стоит, какая логистика. Если нам все нравится, то мы встречаемся на производстве и договариваемся о сотрудничестве.

До 2014 г. у нас были поставки из-за границы, через Москву. Сейчас единственный представитель зарубежного строительного материала — это кирпич «Керамейя» из Украины.

Кто к вам обращается за стройматериалами?

— Мы ориентированы на широкий список клиентов, работаем и с частными застройщиками, и со строителями малоэтажных домов, и с промышленными строениями. Например, сейчас поставляем лицевой кирпич для трех жилых комплексов в Тюмени, есть поставки для международного концерна ЮИТ, компаний «Синара-Девелопмент» и «Форум-Групп» и др.

Вы выступаете как бизнес-тренер. Это способ заработать или реализовать потребности учителя?

— Это всегда была волонтерская деятельность, за которую я не получал денег. Как бизнес-тренер выступал в рамках программы одной известной организации — «Бизнес Молодость». Когда-то это было самое крупное бизнес-сообщество в России. Выступал спикером на курсах, рассказывал, как открыть свое дело, как делать первые шаги и каких ошибок можно избежать.

В 2019 г., когда «Бизнес Молодость» распалась, мы решили сделать свое уральское бизнес-сообщество. Сейчас в него входит более 200 участников. Там я помогаю другим бизнесменам с теми вопросами, в которых разбираюсь, — систематизация и масштабирование бизнеса. По названию еще не договорились, но пока что мы зовемся «Бизнесмены Урала». У нас много активности: клубы инвесторов, бизнес-тренинги, спортивные секции. Участие некоммерческое. Главная задача — объединение бизнесменов для усиления друг друга, обмена опытом.