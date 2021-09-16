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Обошлись без концессии. Трамвайную линию до Академического построят за счет бюджета

Обошлись без концессии. Трамвайную линию до Академического построят за счет бюджета
Автор фото: Павел Ворожцов.. Иллюстрация: Областная газета

Вопрос транспортной доступности нового, восьмого, района города в очередной раз обсудили представители мэрии, гордумы и АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» на выездном совещании.

#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Депутатская группа содействия развитию восьмого района Екатеринбурга Академического совместно с представителями мэрии и застройщиком района рассмотрела проект строительства двух развязок и трамвайной линии, которая свяжет территорию с центром города, сообщает ЕАН.

По данным агентства, в ближайшее время начинаются работы по сооружению двухуровневой развязки на ул. Серафимы Дерябиной — Вильгельма де Геннина и участка дороги от проспекта Академика Сахарова до ул. Суходольской. Сейчас готовится рабочая документация к торгам для определения подрядчиков.

Проект трамвайной линии уже утвержден, в ноябре начнутся подготовительные работы для ее строительства. Планируется вывести с предстоящего маршрута, длина которого соcтавит 4,4 км, все инженерные коммуникации.  

Чтобы ускорить строительство, работать будем и зимой — современные технологии позволяют делать это без потери качества, — цитирует ЕАН представителя МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игоря Кунгурцева.

Во время совещания муниципальные чиновники подтвердили, что строительство трамвайной ветки будет финансироваться за счет бюджетов разных уровней. Большую часть — 97% затрат — выделит федеральный бюджет, остальное — средства бюджетов области и города. По оценкам 2019 г., строительство потребует 2 млрд руб. Однако, как рассказывал DK.RU, в текущем году значительно выросли цены на стройматериалы, так что итоговая стоимость работ будет пересмотрена. Для сравнения: еще одна строящаяся в Екатеринбурге трамвайная линия — между областным центром и городом-спутником Верхней Пышмой — за время проведения работ (более трех лет) подорожала с 479 041,5 до 664 млн руб., писал DK.RU.

Напомним, ранее предполагалось, что трамвайная ветка Академического будет строиться в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. Однако, как заявили участники совещания, если есть бюджетное финансирование, частные средства можно не привлекать. Напомним, ранее при обсуждении городского документа о концессии выяснилось его несовершенство. Изначально предполагалось, что городскими концессиями будет ведать департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) при экспертной поддержке профильных подразделений мэрии. Но первый же разрабатываемый проект — концессия на строительство трамвайной ветки в Академический — показал несостоятельность такого распределения, сообщал DK.RU в начале августа.

Отметим, все работы по сроительству новых дорог в Академический планируется завершить к августу 2024 г.

Автор: Инна Вейн
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