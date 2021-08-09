«Мы в этом не понимаем» — «Мы тоже». Гордума срочно поменяла документ о концессиях

Согласование трамвайной ветки в Академический показало несовершенство городского документа о концессиях. Для того чтобы работы велись, понадобилось принять правки «на областной манер».

Комиссия гордумы Екатеринбурга по муниципальной собственности в понедельник, 9 августа, провела первое и сразу внеочередное заседание. Нужно было утвердить поправки в принятое весной положение о концессиях.

«Европейско-азиатские новости» сообщают, что во время согласования трамвайной линии в Академический мэр Алексей Орлов столкнулся с неожиданными сложностями, в связи с чем было решено реформировать систему по областному образцу. Поправки весьма формальны: замена единственного числа во фразе «уполномоченный орган администрации, выполняющий функцию концидента» на множественное.

Изначально предполагалось, что городскими концессиями будет ведать департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) при экспертной поддержке профильных подразделений мэрии. Но первый же разрабатываемый проект, концессия на строительство трамвайной ветки в Академический, показал несостоятельность такого распределения.

﻿﻿﻿Необходимо, чтобы комитет по транспорту готовил условия концессионного соглашения, а они говорят: мы в концессиях ничего не понимаем, и это не наши функции, пусть ДУМИ занимается. Но и ДУМИ ничего не понимает в том, где и какие остановки проектировать, как маршруты согласовывать и так далее, — пояснили в мэрии. ﻿﻿﻿﻿﻿

В итоге было решено изменить схему разработки концессий. Теперь мэр может назначать орган, ответственный за разработку каждой конкретной концессионной документации.

Как рассказал депутатам на заседании комиссии начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, схему планируется усложнить для большей эффективности. Профильные комитеты будут прорабатывать условия концессии, департаменты архитектуры, строительства и финансов — давать заключения на эти проекты по их реализуемости и целесообразности, а департамент экономики — выступать координатором всех этих процессов. Аналогично схема работает на областном уровне.

Ранее DK.RU писал, что на условиях концессии, вероятно, будет развиваться и ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. Для того чтобы обновить его развлекательную зону, нужно около 500 млн руб., считают в управлении культуры.

Трамвайную ветку в Академический же планируют продлить до Широкой речки. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для реализации второго и третьего этапов строительства трамвайной линии.