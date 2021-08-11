Дорогие стройки ударили по олигархам — Москва принимает меры. Чего ждать уральцам?

Ротенберг и Тимченко просят помощи у Путина из-за взлетевших цен на стройматериалы, а регионалы сами находят способы выживать и развиваться. Новые проекты, громкие открытия и большие планы — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В России взлетели продажи нового жилья

В первом полугодии 2021 г. в России было зафиксировано 422,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) — это на 51% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Росреестра. Больше всего сделок по ДДУ зарегистрировано в Москве — 68,3 тыс., в Московской области — 60,6 тыс., Санкт-Петербурге — 37,8 тыс., Краснодарском крае — 23,8 тыс., Новосибирской области — 16,6 тыс. руб.

По сравнению с началом 2020 года мы видим кратный рост заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде. Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось в два раза (до 40% в июле 2021 года), по ипотеке — более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию ДДУ — в три раза (55%), — говорит замглавы Росреестра Елена Мартынова.

Отмечается также серьезный рост в сегменте ипотечных сделок. Так, за январь-июнь 2021 г. было зафиксировано 1,8 млн сделок по ипотеке — это на 41,5% больше, чем за первую половину 2020 г. Вырос спрос и на вторичке: там было зафиксировано 1,9 млн сделок — это на 35,4% больше аналогичного периода 2020 года (1,4 млн). Больше всего сделок на вторичном рынке в Краснодарском крае (114 тыс.), Московской области (97 тыс.), Москве (80 тыс.) и Свердловской области (73 тыс.).

Добавим, что цена вторички в Екатеринбурге установила новый рекорд. К концу июля стоимость 1 кв. м достигла 84 158 руб. Наибольшее повышение стоимости метров зафиксировано в отдаленных районах (Горный щит, Шабровский, Изоплит, поселок Исток, Палкино и Палкинский торфяник, Северка), писал DK.RU.

Власти определились с первой территорией комплексного развития на Урале

Объявление о реализации огромного участка в Сысерстком районе Свердловской области появилось на сайте «Дом.РФ». Эта компания распоряжается федеральными землями. Согласно информации, размещенной на сайте, реализовать участок планируется в первом квартале 2022 г. по договору комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о почти 255 га в районе села Черданцево близ Сысерти. Сейчас здесь просто поле. В планах — строительство малоэтажного поселка.

В отношении указанного участка есть утвержденная документация по планировке территории. Его реализация предполагается с использованием разных инструментов, в зависимости от назначения каждого участка после межевания (аренда, продажа, аренда для комплексного освоения). Например, по итогам межевания часть территории общего пользования с объектами местного значения может быть передана в муниципалитет, земельный участок под многоквартирную застройку — реализован «Дом.РФ» на аукционе за долю, — цитирует 66.RU пресс-службу «Дом.РФ».

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию. Министр строительства Свердловской области Михаил Волков считает, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению».

Читайте на DK.RU: «Ценовые пропорции искажены. Дешевое жилье выросло в цене гораздо сильнее, чем комфортное»

Москва принимает меры: Рост цен на стройматериалы вынуждает менять подход к госконтрактам

Цены на госконтракты последнего года, заключенные до 1 июля 2021 г., могут пересмотреть. Российские ФАС и Минфин согласовали проект постановления правительства об изменении цен на контракты до 30% из-за скачка стоимости стройматериалов, сообщает РБК. Речь идет о сделках, заключенных по закону о госзакупках (44-ФЗ) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносу объектов капитального строительства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раньше откорректировать итоговую сумму контракта было возможно только для проектов дороже 100 млн руб. Однако в конце декабря 2020 г. цены на металл достигли исторического максимума с 2008 г. В частности, стоимость отдельных позиций выросла до 50%, а совокупные убытки крупнейших строительных компаний за последние пять лет оценили в 137 млрд руб. В июле к президенту Владимиру Путину обратились главы восьми крупнейших строительных компаний (в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко) и охарактеризовали состояние строительной отрасли как «кризисное».

В новом проекте Минстроя существенное изменение коснулось требований к контрактам: если его стоимость превышает 1 млн руб. и срок контрактов не менее года, цену или срок исполнения можно будет увеличить. Данное нововведение касается только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 г. Пока проект постановления затронет контракты 35 заказчиков, среди которых Минздрав, Минкультуры, Минобразования, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минэк, Минэнерго, Минфостокразвития, крупные ведомства (Ростуризм, Роспотребнадзор и др.), ряд вузов, в числе которых МГУ, а также Генпрокуратура, Верховный суд, «Росатом» и «Роскосмос».

Для изменения контракта подрядчик должен будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием, при этом пересмотр стоимости может касаться только не выполненных работ строительства. В документе также говорится, что для компенсации стоимости возможно использовать на эти цели средства из резервного фонда правительства.

Пока новый порядок изменения контрактов касается лишь федеральных проектов, при этом подобные меры рекомендуется принять и властям регионов. Вместе с этим ФАС поручила своим территориальным органам раз в две недели проводить мониторинг цен на основные строительные материалы, добавили в пресс службе ведомства.

Уральский строительный гигант поставит в регионе новый завод

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» построит новый завод по производству газоблоков — он станет двенадцатым в структуре компании. Завод планируют создать в 2023 г. на производственной базе холдинга в Сысерти, где уже работают предприятия по выпуску извести и цемента.

Площадка в Сысерти имеет потенциал для кластерного развития: здесь построены новые сети, электроподстанция, дорога, сформирована ресурсная база, работает высококвалифицированный персонал. Выгодное местоположение позволит реализовывать продукцию нового завода не только в Свердловской области, но и в Челябинской, — отмечает гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

Добавим что в структуре холдинга уже есть производство газоблоков — завод «Теплит», чьи цеха расположены в Березовском и поселке Рефтинском. Предприятие на протяжении нескольких лет проводит целенаправленную политику по модернизации мощностей и совершенствованию производственных процессов. В этом году «Теплит» получил заем на 170 млн руб. в рамках национального проекта «Производительность труда». Деньги пойдут на модернизацию линий. За два года предприятие увеличило отгрузку твинблоков на 20%, установило новую линию упаковки. Сейчас твинблоки «Атомстройкомплекса» выходят на рынки Казахстана, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области.

Мы видим, что можем ежегодно продавать 1 млн кубометров блока в год. Но для этого нужен новый завод, — говорит управляющий директор ООО ПСО «Теплит» Борис Овечкин. — В ближайшее время планируем приступить к работам по проектированию. Предполагаемая мощность нового завода — 400 тыс. кубометров блока в год.

Отметим, что АСК полностью отказался от чужого цемента. Девелопер теперь поставляет на свои площадки стройматериал собственного производства. Напомним, в конце 2020 года компания построила завод «АТОМ Цемент», ставший одиннадцатым производственным активом в ее структуре. В АСК поясняют: наличие собственных заводов позволяет не зависеть от сторонних поставщиков и гарантировать высокое качество продукции и для своих девелоперских проектов, и для работ по госконтрактам на строительство социально-значимых для региона объектов.

Склады перегрелись. Девелоперы не успевают строить новые логопарки

Девелоперы логопарков и складских помещений отмечают повышенную загруженность из-за перегрева рынка, сообщает «Коммерсантъ». Так, PNK Group приостановила прием от потенциальных арендаторов и покупателей складов на строительство новых площадей, компания Ghelamco не ведет переговоры из-за отсутствия свободных площадей до 2022 г. На рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, признает гендиректор HD Development Леонид Карпов.

Спрос на склады и логопарки вырос с прошлого года, во многом из-за роста продаж у интернет-ритейлеров на фоне пандемии. На долю e-commerce и традиционной розницы приходится 59% арендованных и выкупленных площадей, 24% — на транспортные и дистрибуторские компании, подсчитали в Knight Frank.

В первом полугодии 2021 г. спрос на склады в Москве и Подмосковье составил 1,3 млн кв. м, почти достигнув показателя за весь 2019 г., указали в JLL. В то же время на рынке свободно не более 1,6% площадей — минимум за шесть лет. Дефицит складов и нехватка мощностей по их строительству привели к перегреву цен: так, в Московском регионе цена продажи логопарков в июне составила 60 тыс. руб. за 1 кв. м. против 50 тыс. руб. в январе, говорит коммерческий директор Logistics

Читайте на DK.RU: «Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»

Отель в «Антее» стал офисами

Владелец БЦ «Антей» Андрей Гавриловский открыл в здании офисный центр — вместо отеля, который располагался на 19-м этаже здания. Свое решение он объяснил экономической ситуацией в стране. По словам бизнесмена, в гостинице было 12 номеров, и все они стали офисами, аренда которых обойдется в 800-850 руб. за кв. м. Из всех помещений открывается панорамный вид на город.

О том, что владелец «Антея» решил закрыть отель, DK.RU писал этой весной. Основной причиной Гавриловский называл невостребованность гостиничных номеров:

У народа денег нет, бизнесу пришел конец, клиент стал нищим, ему не до путешествий.

Напомним, трехзвездочник площадью 600 кв. м был открыт в 2004 г. На тот момент БЦ «Антей» был самым высоким зданием в Екатеринбурге.

Добавим, что в конце июля в городе открылся первый в России отель Hyatt Place. В качестве гостиничного оператора выступает Hyatt Internetional Corporation, инвесторами проекта стали акционеры УГМК. Общая площадь помещений в 14-этажном объекте — 9,1 тыс. кв. м. Отель предлагает 146 дизайнерских номеров четырех категорий — Кинг, Твин, Делакс (8 номеров) и Люкс (7 номеров). Отличительная особенность номеров всех категорий — наличие отдельных зон для сна, работы и отдыха, а в номерах повышенной категории — наличие обеденной зоны.

Напомним, строительство второго в городе отеля бренда Hyatt Place шло с 2017 г. Первоначально сдать гостиницу планировали еще к Чемпионату мира по футболу-2018, однако этого не произошло. За время работ сменился генподрядчик — вместо сербско-итальянской компании Tradeunique здание передали «ПСК Термоинжениринг». Также повысился класс отеля — с «бизнеса» на «бизнес плюс». После смены генподрядчика новой датой открытия отеля называли март 2019 г., затем — лето 2021 г., сообщал DK.RU.

«Как офис IT-компании». Свердловский губернатор установил планку для екатеринбургских школ

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву показали новую школу, построенную на Уралмаше компанией «Атомстройкомплекс». Вместе с главой области новое здание учебного заведения осмотрели мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель гордумы Игорь Володин и глава АСК Валерий Ананьев. Гостей провели в актовый зал, больше похожий на театральный, библиотечный центр, а также в класс для занятий 3D-моделированием.

Здание не на школу похоже, а на суперсовременный офис IT-компании, — отметил глава региона. — Все школы должны быть уровнем не хуже этой.

Напомним, старое здание школы №80, построенное в 1936 г., было признано аварийным и снесено. На его месте построен современный объект переменой этажности (2-3-4 этажа). Вместимость школы выросла вдвое — до 1000. Школа оснащена по самым современным стандартам.

Мы тщательно работали с проектом, подбирали материалы, технологии. Это наше детище, которым мы гордимся, — отметил Валерий Ананьев. — Сегодня наша общая задача — обеспечить регулярное строительство новых школ и реконструкцию старых учреждений, чтобы учиться в комфортной, вдохновляющей среде могли дети из всех районов города. Мы готовы предложить свои компетенции и опыт для решения этой задачи.

Добавим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным участником национального проекта «Образование», в портфолио компании несколько десятков построенных детских садов и школ, а также проекты учебных заведений, рекомендованные Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

Как у Галицкого. Рядом с Зеленой рощей появится масштабный парк

Зону в границах Зеленой рощи, улиц 8 Марта, Большакова и Шейнкмана будут обустраивать за счет частных инвестиций. Новый парк объединит заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой роще, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря. Проект разработает немецкое архитектурное бюро GMP. Ранее по проектам этого бюро были построены объекты в Краснодаре — два стадиона, детская академия и популярный парк «Краснодар», больше известный как парк Галицкого.

Сообщается, что профинансируют проект учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Симановский («Сима-Ленд»). Они же занимаются восстановлением и самой больницы — через пять лет на месте руин будет запущен современный госпиталь.

Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру — все эти компетенции применят в Екатеринбурге, — цитирует директора Фонда Александра Андреева ЕАН.

По словам представителей Фонда, немецкие архитекторы уже приезжали в Екатеринбург с техническим визитом.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время «Иннопрома» передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором просит лишить охранного статуса здание заброшенной больницы в Зеленой роще. Из-за того, что это объект культурного наследия, сложно найти инвестора на его реконструкцию.

Екатеринбургский девелопер поставит в городе шесть арт-объектов

Компания «Атомстройкомплекс» провела презентацию программы второго фестиваля паблик-арта «ЧО», который стартует в Екатеринбурге на этой неделе. Напомним, девелопер основал фестиваль с уральским характером в прошлом году, чтобы содействовать развитию уличного искусства в Екатеринбурге и повышать привлекательность городской среды. Свои работы на улицах города в рамках фестиваля уже установили Покрас Лампас, Андрей Бартенев и др. В этом году к фестивалю присоединился бизнес региона, куратором выступил Уральский филиал Государственного центра современного искусства.

В рамках второго фестиваля «ЧО» планируют установить шесть арт-объектов, причем, не только в центре города, но и в спальных районах. Все они будут вписаны в городской контекст и затронут актуальные вопросы экологии и урбанистики. В числе авторов фестиваля Рома Бантик, Анна и Виталий Черепановы, Эдуард Кубенский, Сергей Лаушкин.

Первый объект авторства Ромы Бантика мы реализуем совместно с ТЦ «Мега». Это будет огромная четырехметровая скульптура из переработанных алюминиевых банок, — рассказывает Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». — С 3 по 15 августа жители смогут сдать банки и другие металлические предметы на станцию «Разделяй с Мегой», а позже мы переплавим их для изготовления скульптуры. Таким образом, наш объект позволит не просто привлечь внимание к теме переработки отходов, но и позволит превратить эти отходы в яркий городской арт-объект.

Помимо установки объектов паблик-арта на улицах Екатеринбурга, в рамках второго фестиваля «ЧО» состоятся лекции, поэтические вечера, звуковые перформансы, а также исследовательский проект Полины Ивановой (Арх-группа PODELNIKI), посвященный городским сообществам Екатеринбурга прошлого и настоящего.

На протяжении 26 лет работы усилия нашей компании сосредоточены на развитии Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь мы создаем новые производства и новые рабочие места, развиваем стройиндустрию, строим жилье, объекты инфраструктуры. Комплексное, всестороннее развитие города способствует росту его привлекательности — и для проживания, и для ведения бизнеса. Не менее важным условием привлекательности города являются уникальные культурные традиции и возможности для самовыражения жителей, — уверен Валерий Ананьев, глава АСК. — Фестиваль «ЧО» создает новые точки притяжения, позволяет по-новому взглянуть на знакомые ландшафты и найти для них новые смыслы. Но самое главное, уличное искусство позволяет молодежи почувствовать свою сопричастность городу, ощутить возможности для самовыражения здесь, найти применение своим знаниям, идеям, талантам.

Музей за полмиллиарда отблагодарил своих создателей

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин лично провел экскурсию по центру «Эрмитаж-Урал» для сотрудников компании «Атомстройкомплекс». Напомним, девелопер вел реставрацию залов Дома купца Бардыгина на ул. Вайнера, 11 (порядка 2 тыс. кв. м.) и делал пристрой на 1,5 тыс. квадратов — чтобы разместить «Эрмитаж-Урал». Никита Корытин поблагодарил АСК за проделанную работу и отметил высокое качество ее исполнения.

Немаловажным фактором успешной реализации проекта стал тот факт, что в качестве подрядчика мы получили «Атомстройкомплекс». Высокая планка по темпу и качеству работ, заданная компанией, позволила Екатеринбургу получить «Эрмитаж-Урал». Это дорогого стоит и все мы — работники музея, рядовые горожане — искренне благодарны строителям за их труд! — отметил глава музея.

По его словам, с первых дней открытия здание «Эрмитаж-Урал» испытывает пиковую нагрузку. За первые две недели культурно-просветительский центр посетили порядка 12 тыс. горожан и гостей Екатеринбурга.

Для нашей компании — большая честь и ответственность прикоснуться к истории, участвовать в реализации уникального и значимого объекта, который безусловно стал ценным подарком для нашего родного Екатеринбурга. Строители — такие же горожане, также заинтересованные в том, чтобы город развивался и наполнялся новыми интересными местами. Все мы с удовольствием будем посещать «Эрмитаж-Урал» со своими семьями, с гордостью будем показывать его нашим гостям, — сказал гендиректор «Атомстройкомплеса» Валерий Ананьев.

Как писал DK.RU, «Эрмитаж-Урал» обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт. Первым проектом в центре стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа. Второй этаж заняла постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков» — многие предметы искусства Государственный Эрмитаж подарил Екатеринбургу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»