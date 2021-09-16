Крупнейший застройщик Китая на грани банкротства. Как его крах отразится на экономике мира

Китайский девелопер Evergrande, как и Lehman Brothers в 2008 году, накопил большой объем так называемых мусорных облигаций. Заявление о банкротстве LB привело к запуску мирового финансового кризиса.

Сотни негодующих инвесторов в начале недели окружили штаб-квартиру китайского застройщика Evergrande в Шэньчжэне: они требовали выплат по долгам — на фоне слухов о близком банкротстве компании. Менеджмент компании отрицал эти слухи, но признавал, что застройщик столкнулся с «неожиданными трудностями», пишет Forbes. Общее количество инвесторов, у которых есть на руках бумаги Evergrande, составляет около 70 000 человек, включая сотрудников самой компании, которым та продавала свои инвестпродукты.

Подразделение по управлению капиталом Evergrande сообщило, что в данный момент компания не может позволить себе выплатить инвесторам $6,2 млрд сразу. Компания предложила различные варианты решений, однако многие инвесторы беспокоятся, что компания просто не доживет до момента погашения всех выплат. Общие обязательства компании составили $302 млрд.

Компания получила авансовые платежи по объектам, которые еще не были достроены, более чем от 1,5 млн покупателей жилья. Аналитик Айрис Чэнь из гонконгского офиса Nomura утверждает, что инвесторы смогут вернуть лишь 25% своих средств. Evergrande соберет их частично из продаж активов на $12,42 млрд. Компания имеет доли в бизнесе по производству электромобилей, а также в сфере управления недвижимостью. Среди активов, которые могут быть проданы, называют также 26-этажный China Evergrande Center, который служит аналогом штаб-квартиры компании в Гонконге, инвестиционную недвижимость, отели и другое имущество.

Если у Evergrande не получится найти новое финансирование, она не сможет ни заплатить поставщикам, ни закончить строительство крупных проектов. Сейчас большая часть оборотных средств компании направляется исключительно на завершение начатых проектов, но имеющихся денег недостаточно даже для этого.

Власти Китая уже предупредили банки-кредиторы, что на следующей неделе запланированных выплат процентов по кредитам Evergrande ждать не стоит, сообщает Bloomberg. Одновременно компания наняла внешних консультантов для помощи в реструктуризации долга — из американской компании Houlihan Lokey.

Во вторник, 14 сентября, в документах для Гонконгской биржи, где торгуются акции компании, Evergrande признала вероятность объявления дефолта по долгам, в случае если найти покупателей для активов не получится.

Акции Evergrande на Гонконгской бирже падают с февраля 2021 года и до сегодняшнего момента снизились уже более чем в пять раз (с $15,8 до $2,97, что даже ниже котировок акций во время IPO компании в 2009-м, когда они составили $4,05).

Из-за угрозы дефолта компании кредитное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг долгосрочных долговых обязательств до самого низкого уровня «CC», что на четыре уровня ниже, чем долг инвестиционного уровня. Компания Moody’s Investors Service также понизила рейтинг Evergrande до своего самого низкого уровня «C». Агентство Fitch, в свою очередь, заявило, что проблемы компании Evergrande и ее возможное банкротство могут повлечь за собой проблемы для других секторов китайской экономики, включая банковский.

Как ситуация с Evergrande отразится на мировой экономике

Сходство кейса Evergrande c ситуацией, предшествовавшей кризису 2008 года, аналитики видят в том, что китайский девелопер, как и Lehman Brothers тогда, накопил большой объем так называемых мусорных облигаций, являясь самым крупным их эмитентом в Азии, при этом «скрытая» задолженность компании может превышать «официальную». Кроме того, существенная часть активов Evergrande на данный момент состоит на 60% из недостроенных объектов.

Если Evergrande объявит дефолт по долгам и запустит процесс реструктуризации, нет никаких причин думать, что этим все закончится, — говорит Майкл Лори из компании SC Lowy, специализирующейся на проблемных долгах. — Существуют и другие закредитованные девелоперы, у которых такие же проблемы с ликвидностью.

Evergrande действительно too big to fail (слишком большая, чтобы обанкротиться), впрочем, именно так говорили и о Lehman Brothers.

Компания строит 600 000 домов ежегодно, реализует проекты в 229 городах и генерирует более 3 млн рабочих мест. Это означает, что возможное банкротство компании приведет к коллапсу на рынке рабочей силы Китая, оставив значительную часть населения без работы. Последствия невыплаты долга также могут ударить по экономике страны: Evergrande должна деньги 171 банку и 121 финансовой организации, — отмечают аналитики.

Однако в ближайшей перспективе можно ожидать скорее не финансового кризиса, а краха в секторе недвижимости, говорят эксперты Reuters. Лихорадочные распродажи Evergrande, которой срочно нужны деньги, могут спровоцировать обвал цен и серьезные проблемы для других китайских девелоперов. К тому же они отмечают, что власти Китая в большей степени контролируют свою финансовую систему, чем американские времен 2008 года.

О рисках развития нового мирового финансового кризиса в последнее время говорили многие аналитики — еще до обострения ситуации в Китае. Артем Заигрин, главный экономист Sova Capital, отмечал, что к этому может привести накопленная за время пандемии коронавируса высокая долговая нагрузка США и, как следствие, мощное инфляционное давление, сообщал DK.RU.

Ранее Центробанк России опубликовал четыре сценария макроэкономического развития до 2024 года. Один из них предусматривает крупномасштабный кризис, сопоставимый с кризисом 2008-2009 гг. «Он будет ощущаться намного тяжелее, так как пандемия отсрочила удар по экономике», — говорится в докладе ЦБ.