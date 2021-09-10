Оставшимся без работы сотрудникам хлебокомбината в Сысерти начали выплачивать деньги

До конца месяца долги перед работниками остановившего печи хлебозавода планируют закрыть. О возобновлении работы предприятия речь пока не идет.

Сотрудники закрывшегося 1 сентября хлебокомбината в Сысерти начали получать деньги. Задолженность по зарплате копилась несколько месяцев.

Руководство и сотрудники хлебокомбината встретились в администрации Сысертского городского округа, было решено, что предприятие начнет выплачивать долги по зарплате.

По данным на 9 сентября выплачено более 1,5 млн руб. Дмитрий Артемьев, управляющий комбинатом, заявил, что до конца сентября удастся полностью рассчитаться с бывшими сотрудниками и проработать в индивидуальном порядке вопросы увольнения.

Деньги поступают в том числе и от торговых сетей, имевших долги перед предприятием.

Напомним, хлебозавод остановил печи 1 сентября, это было решением учредителя. Около 200 человек остались без работы, из-за остановки предприятия в магазинах Сысерти и на юге Екатеринбурга несколько дней были перебои с поставками хлебобулочных изделий.

DK.RU ранее рассказывал о ситуации на предприятии и о том, что могло бы его спасти.

Это не единственный хлебозавод в регионе, который переживает не лучшие времена. Так, гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин заподозрил своих конкурентов ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» и ООО «Русский Хлеб» в миллионных махинациях с налогами. Все предприятия находятся в Березовском и, по мнению Владимира Сусуйкина, являются единым субъектом предпринимательской деятельности.