Завод может работать, нужны лишь долгосрочные вливания. Ситуация на хлебокомбинате Сысерти
Старинный хлебозавод, поставлявший продукцию по всему Уралу, остановил печи. На предприятии закончилось сырье, денег на закуп муки нет. Проблема, вероятно, в странных краткосрочных займах предприятия.
С 1 сентября прекратил работать старинный хлебозавод в Сысерти, который поставлял продукцию по всему Уралу. На предприятие подан иск о банкротстве, в арбитражный суд поступила претензия от «Торгового дома «Развитие» — компании, которая выпускает упаковку для товаров.
Финансовые показатели производства резко упали в 2020 г., в итоге год завод закрыл с убытками в 4 млн руб., хотя еще в 2019 г. фиксировалась прибыль.
Источник в правительстве региона сообщил Е1, что владелец хлебокомбината несколько лет умышленно вел свое предприятие к банкротству, выдавая ему кредиты под драконовские 20%. Конечным бенефициаром Сысертского хлебокомбината называют бизнесмена Малика Гайсина, которого в 90-е прозвали Хозяином Урала.
Экономист Константин Селянин изучил финансовую отчетность предприятия за 2019-2020 гг. и заключил, что завод в предбанкротном состоянии. Он отметил странный характер задолженности:
Меня удивляет, что практически вся задолженность краткосрочная. Это не банковские кредиты, это, скорее всего, краткосрочные займы, которые дают собственники. Нагрузка долговая сыграла злую шутку. В какой-то момент эти деньги попросили назад и тем самым вымыли все оборотные средства предприятия.
Из такого положения, считает эксперт, выбраться можно, если завод получит долгосрочные источники финансирования. Хлебозавод может продолжать работать даже на том оборудовании, что установлено в цехах, хотя ему больше 60-ти лет, уверен Селянин.
Сейчас у завода нет денег даже на закуп сырья, так что печи остановлены. Из-за этого без хлеба остались уже несколько детсадов, опустели и прилавки магазинов в Сысерти и на юге Екатеринбурга.
Игорь Ковпак, владелец «Кировского», рассказывал, что сеть срочно заказывала хлеб и хлебобулочные изделия с других заводов, при этом пришлось дополнительно оплачивать транспортные расходы.
Мы надеемся, что там найдут какое-то решение и возобновят работу. Это хороший поставщик, хороший продукт и рабочие места, — отметил Игорь Ковпак.
Если завод не начнет выпекать хлеб, без работы останутся больше 250 человек, которые уже некоторое время работали с нестабильным доходом: задержки зарплаты начались на предприятии весной, проблемой заинтересовалась прокуратура.
Сообщается, что в Сысерти на следующей неделе должно пройти совещание по поводу ситуации на заводе, в котором примет участие заместитель губернатора Алексей Шмыков.
Ранее DK.RU писал, что для сотрудников хлебозавода то, в каком плачевном состоянии дела предприятия, оказалось сюрпризом. Об остановке работы печей 1 сентября их никто заранее не предупредил.
Нас пытаются всех уволить по собственному желанию с минимальным окладом. Многие уволились еще в марте-апреле. Мы сейчас не можем получить зарплату полностью за июнь, за июль вообще ничего еще не видели. Нам ничего не объясняют, говорят, нет денег зарплату платить, — рассказали работники.
Это не единственный хлебозавод в регионе, который переживает не лучшие времена. Так, гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин заподозрил своих конкурентов ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» и ООО «Русский Хлеб» в миллионных махинациях с налогами. Все предприятия находятся в Березовском и, по мнению Владимира Сусуйкина, являются единым субъектом предпринимательской деятельности.