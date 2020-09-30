Скрывают сотрудников, не платят налоги. У хлебопеков Екатеринбурга назревает скандал

Гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин заподозрил своих конкурентов ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» и ООО «Русский Хлеб» в миллионных махинациях с налогами. Все предприятия находятся в Березовском и, по мнению Владимира Сусуйкина, являются единым субъектом предпринимательской деятельности.

Как рассказал глава завода изданию «Комсомольская правда», налоговая нагрузка у предприятий с высокопроизводительным оборудованием составляет не ниже 6%, а с невысокопроизводительным — до 12%. На этом фоне налоговая нагрузка конкурентов вызывает много вопросов:

Почему у «Хлебозавода №7» за 2019 г. налоговая нагрузка всего 0,8%? При этом общая налоговая нагрузка в процентах от выручки у других предприятий отрасли такая: «Первоуральский хлебокомбинат» — 9%; «Ирбитский хлебозавод» — 11%; «Верхнесалдинский хлебокомбинат» — 11%. «Хлебозавод №7» изготавливает продукцию на оборудовании невысокой производительности, при которой много ручного труда. Соответственно, должны быть большие затраты из фонда оплаты труда на единицу продукции.

Глава «Реж Хлеб» уверен, что конкурент специально скрывает реальное количество сотрудников, чтобы сократить налоговую нагрузку:

В официальной отчетности у ООО «Хлебозавод №7» указано, что на их предприятии работает 26 человек. Согласно данным налоговой отчетности, за 2019-й год «Хлебозавод №7» уплатил за своих сотрудников в пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования 537 тыс. руб. Выходит, что эти 26 сотрудников получают зарплату меньше минимально разрешенной.

Владимир Сусуйкин считает, что реальное число работников «Хлебозавод №7» может составлять 250-280 сотрудников:

Если это так, то выходит, что наш прямой конкурент ООО «Хлебозавод №7» «экономит» на налогах как минимум 32 млн руб., а исходя из реальных зарплат, за которые можно нанять сотрудников, все 40 миллионов, что составляет 20-25% от его годовой выручки.

Глава «Реж-хлеб» считает, что приведенные сведения являются поводом для проверки, так как указанные предприятия могли иметь необоснованную налоговую выгоду. Руководство хлебокомбината уже направило обращения в прокуратуру, ГУ МВД, СКР и Федеральную налоговую службу с просьбой провести такую проверку.

К сожалению, нечестная конкуренция вытесняет с рынка законопослушных игроков, которые работают честно, оформляют персонал и платят налог.

Руководитель и учредитель ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» Дмитрий Толстогузов заявил изданию, что «не будет комментировать всякие глупости», от остальных комментариев он отказался.

Врио гендиректора «Сысертского хлебокомбината» Ольга Королева подтвердила, что проблема сокрытия трудоустроенных сотрудников — острая для рынка:

Таких предприятий много, ведь их никто не контролирует и не проверяет. Например, мы точно знаем про одно предприятие, что оно производит 50 тонн продукции. Но при этом у них оформлено человек 30-50. Но с таким количеством сотрудников данный объем произвести невозможно. Все это знают. Мы ведь постоянно пересекаемся, например, в торговых сетях при разгрузке, знаем, сколько у конкурентов ходит транспорта.

Участники рынка отмечают, что одной из последних жертв недобросовестной конкуренции на рынке стал «Первоуральский хлебокомбинат». Напомним, в июле предприятие остановило большую часть производства из-за долгов перед поставщиками электроэнергии и газа, перевозчиками, а также налоговой инспекцией, последней хлебозавод задолжал более 20 млн руб.

DK.RU также рассказывал, что ликвидация грозит старейшему предприятию питания Каменск-Уральского — «Каменск-Уральскому хлебокомбинату», который является активом бизнесмена Малика Гайсина. Федеральная налоговая служба еще в начале 2020 г. подала иск по отношению к хлебокомбинату за долг в размере более 6 млн руб. неуплаченных налогов.