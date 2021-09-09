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В Екатеринбург заходит компания, победившая Uber

В Екатеринбург заходит компания, победившая Uber
Иллюстрация: www.ridex.taxi

Агрегатор такси из Китая уже работает в 38 городах России. Сейчас компания набирает водителей и формирует автопарк в столице Урала, обещая низкие комиссии.

#АВТО#ТАКСИ#НОВОСТИ

Агрегатор DiDi (входит в холдинг Didi Chuxing) начал работать в РФ в августе 2020 г. За год число пользователей сервиса в нашей стране достигло 5 млн человек. Ранее DiDi вытеснила с домашнего рынка компанию Uber.

Дата запуска сервиса в Екатеринбурге пока не известна, но компания ищет автопарки для сотрудничества и набирает водителей. Последним она обещает «одну из самых низких комиссий на рынке».

Ранее сервис такси «Максим» заявил, что DiDi демпингует в регионах и доплачивает водителям. По данным «Ъ», компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу, чтобы та запретила китайскому конкуренту устанавливать цены на перевозки ниже рыночных. Но безуспешно: дело против DiDi не было возбуждено.

Напомним, что Yandex.Go планирует запустить в 2022 г. беспилотное такси в Москве, Сочи и Иннополисе (Республика Татарстан). Соответствующее постановление — «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» подписало правительство РФ.

Параллельно с беспилотниками в России развивается направление электромобилей. Принятая в конце августа по развитию электрокаров предполагает создание в стране сети зарядных станций и прочей инфраструктуры. А их выпуск в РФ к концу 30-х гг. должен достичь 10% от общего объема.

Автор: Виктория Говорковская
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