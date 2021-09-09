Natura Siberica открывает магазины после недельного простоя. Но конфликт продолжается

Президент компании возложил ответственность за проблемы бизнеса на Ирину Трубникову и поручил продавцам заклеить витрины листами с надписью, что совладелица сети лишила покупателей любимой косметики.

После смерти основателя сети Андрея Трубникова в январе 2021 г. ситуация вокруг сети Natura Siberica остается крайне неоднозначной. Он умер, не оставив завещания. Теперь наследники делят имущество и бизнес лихорадит. Так, 1 сентября компания сообщила о приостановке выпуска товаров и работы розничной сети.

8 сентября Natura Siberica открыла часть розничных магазинов в России. Среди них — и Organic Shop в «Гринвиче».

Благодаря слаженным действиям команды Natura Siberica сегодня мы делаем важный первый шаг к нормальной жизни — открываем магазины сети Organic Shop. Магазины под вывеской Natura Siberica пока остаются закрытыми, — заявил президент компании Сергей Буйлов (цитата по forbes.ru).

Ранее он сообщал, что сеть оказалась в сложной ситуации из-за действий Ирины Трубниковой — совладелицы Natura Siberica (55% компании) и первой жены Андрея Трубникова. Якобы по ее инициативе эстонская компания OU Good Design (ей принадлежат бренды «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica) расторгла договор на лицензионное использование товарных знаков группы Natura Siberica.

В Instagram Organic Shop выложен пост, в котором сообщается, что Сергей Буйлов приказал продавцам магазинов Organic Shop и Natura Siberica заклеить витрины с косметикой листами с надписями, в которых Трубникова обвиняется в бедах компании:

Вместо разноцветных баночек с кремом витрины магазинов должны были «украсить» белые листы с надписью, что Ирина Юрьевна Трубникова лишила покупателей их любимой косметики. Вдобавок к этой лжи Сергей повелел «скромно» разместить на листах свое собственное интервью. Но совесть сотрудников не позволила им клеветать на законную владелицу компании, — сообщается в публикации.

Ранее DK.RU освещал конфликтную ситуацию в сети и сообщал о массовом бегстве сотрудников после назначения нового директора.

Мы также обратились к участникам Клуба интеллектуального меньшинства «VQ», который вот уже несколько лет занимается вопросами наследия в бизнесе, с просьбой проанализировать положение дел в Natura Siberica, дать оценку причинам и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.