Как сохранить бизнес — даже после смерти? Разбор ситуации вокруг Natura Siberica

После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова работа компании оказалась фактически парализованной — из-за спора наследников. Он сам спровоцировал этот конфликт. Почему? Ответы — на DK.RU.

Ситуация вокруг Natura Siberica уже который месяц не выходит из информационной повестки. И это вполне логично: успешный бренд, созданный харизматичным предпринимателем Андреем Трубниковым, почти в одночасье оказался на пороге краха. Но если отбросить чисто экономическую составляющую, на поверхности остается более глобальная проблема. Российскому бизнесу немногим более 30 лет, и именно сейчас компании оказываются в ситуации, когда собственники или ключевые акционеры выходят на свою «финишную прямую». И хотя Трубников был еще достаточно молод (61 год), он вряд успел задуматься о том, как сохранить дело своей жизни после ухода. И в этом страшная правда: отсутствие завещания вызвало конфликт наследников и запустило цепную реакцию.

DK.RU обратился к участникам Клуба интеллектуального меньшинства «VQ», который вот уже несколько лет занимается вопросами наследия в бизнесе, с просьбой проанализировать положение дел в Natura Siberica, дать оценку причинам и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

«29 декабря 2020 г. Андрей Трубников дал последнее и очень занимательное интервью журналу Forbes. В нем он затронул и вопросы системы внутреннего управления в компании, и своего видения ее дальнейшего развития. После прочтения этой статьи в начале 2021 года мы с коллегами долго обсуждали варианты развития событий в такой компании. Все прогнозы были неутешительными, — рассказывает Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании HR-Лидер, сооснователь Клуба «VQ». — В анализе и прогнозировании мы опирались на привычные для нашей практики факторы — личность основателя, система менеджмента, люди».

Основатель

Цитата из интервью Андрея Трубникова: «Я тут интуитивно чувствую, что вам нужно в меня инвестировать 50 млн».

— Личность собственника: визионер-мечтатель-игрок, без которого не рождается ни одна новая идея. Такой человек мыслит и действует очень быстро, хаотично, требуя того же и от всех своих подчиненных. Он мало думает про риски, опирается только на интуицию, а не на факты и аналитические данные. Никогда не планирует наперед, действует практически всегда здесь и сейчас. Люди, обладающие такими качествами, живут ярко, но гаснут быстро, что и подтвердила практика. 61 год — это не возраст смерти в современном мире.

Система менеджмента

Цитата из интервью Андрея Трубникова: «Мне нужен инвестор, потому что у меня слишком много креатива».

— Понимаете? Бизнесу нужна финансовая дисциплина, отчетность, учеты! Сотрудникам необходимо поставить задачи, чтобы они достигали определенных показателей и получали деньги в зависимости от достигнутых результатов. А сейчас это работает, как Ницше сказал: «Хаос — это высшая форма порядка». Хаотическая система управления — тем более такого масштаба, как у Трубникова, неподвластна никому, кроме собственника. Хаосом можно управлять только интуитивно, зная, как ты все устроил сам.

Для того чтобы структурировать, нужен другой человек, или группа людей, которых Андрей, по его же словам, не готов был принять в своей структуре. Именно поэтому ему так и не удалось найти инвестора, который, по его словам, должен был навести порядок в системе управления, сделать ее устойчивой, ясной, прозрачной, понятной другим. А значит, управляемой без участия основателя. Увы, не успел. И не был готов к этому, видимо… Так бывает очень часто в нашем молодом российском бизнесе.

Люди

«— Как вы думаете, каково это — работать на вас?

— Наверное, это ужасно, честно говоря. Во-первых, я все время меняю свои решения. Во-вторых, я еще могу наорать. И я требую, что все надо делать быстро. Люди боятся быстро, им страшно, что сейчас на них накричат за то, что они сделали ошибки. Поэтому они хотят делать фокус-группу, на всякий случай — если на них будут орать, они достанут эту фокус-группу».

Система управления человеческим капиталом в компании явно оставляла желать лучшего. Современные состоявшиеся профессионалы вряд ли будут работать в условиях, когда на них орут. Это, скорее, молодые специалисты так могут, которые еще не наработали опыта, но на которых редко можно опереться в системе перемен, ведь их опыт и аналитика пока недостаточны.

Очень жаль, но мы оказались правы. Компания оказалась совершенно не готова к уходу основателя и продолжению развития без него. Что будет с компанией, в которой собственник был глубоко интегрирован в хаотический менеджмент и все завязано на человеческом факторе? Нам это еще предстоит узнать, но что-то подсказывает мне, что шансы положительного исхода в части дальнейшего развития и процветания компании стремятся к нулю.

Мне, как потребителю качественных товаров этого бренда, грустно, ведь вместе с любимой продукцией Natura Siberica моя повседневная жизнь была проще, приятнее и яснее. Приходя в магазин, я всегда знала, что найду любимые продукты замечательного российского бренда, который придумал и создал уникальный предприниматель Андрей Трубников, дело жизни которого, возможно не будет сохранено и преумножено для многих.

«— А вы, кстати, как собираетесь распорядиться состоянием после смерти? Детям? Или куда-нибудь в фонд?

— Детям-то точно, если бы было состояние, не дал бы ничего… Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить? Пусть идут сами зарабатывают».

Почему так важно выбрать и воспитать преемника заранее? Как вырастить сильного преемника, который не допустит подобного конфликта?

Вера Голенкова, владелец международной школы лидерства JLIDER:

— Сейчас в среде предпринимателей есть два основных вектора. Первый — бизнесмены хотят оставить свой бизнес в семье, передать его своим детям. Второй вектор — убеждение, что ребенок должен добиться всего самостоятельно, собственноручно создать дело своей жизни. Действительно, каждый сам решает для себя, кому и как перейдет его бизнес, но в любом случае важно привести свои дела в порядок, вырастить преемника заранее.

Ключевое слово здесь «ВЫРАСТИТЬ», поэтому задуматься о том, кому перейдет ваш бизнес, пора, когда вы сами еще полны сил и энергии, а ваши дети только входят в сознательный возраст. Среда — это реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, а домашняя среда оказывает огромное влияние в детском возрасте. Семья во многом определяет круг интересов и потребностей, взглядов и ценностных ориентаций ребенка. Семья предоставляет условия (в том числе материальные) для развития природных задатков ребенка. В семье закладываются нравственные и социальные качества личности. Человек становится личностью только в процессе социализации, то есть взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное и психическое развитие происходить не может.

Опять же то, что родители всю жизнь занимались предпринимательской деятельностью, совершенно не гарантирует, что у детей само собой проявятся нужные черты личности. Дети наследуют не готовые способности к определенному виду деятельности, а только задатки — потенциальные возможности для развития способностей. Другими словами, необходимо делать особый акцент на создание условий для развития имеющихся у каждого человека задатков.

Основные качества, необходимые для того, чтобы вырастить успешного человека:

1. Целеустремленность, нестандартное мышление, креативность, хитрость.

2. Эффективное взаимодействие, коммуникабельность.

3. Интуиция.

4. Уверенность.

5. Ответственность.

6. Сила духа / воли.

7. Познавательная активность.

Важно, чтобы у ребенка уже в детстве появился первый опыт осознанного выбора: сам решил, попробовал и пришел к результату. Получилось или не получилось — пусть он понимает, что это следствие его выбора. Самое главное, чтобы дети несли ответственность за свои решения и не боялись неудач. Этого можно добиться, только предоставляя ребенку возможность пробовать, ошибаться, пробовать снова — и преуспевать.

Какие действия наследодателя были бы логичными и предотвратили конфликтную ситуацию?

Из сообщений в СМИ: «Информации в открытых источниках о том, оставил ли Трубников завещание, нет».

Светлана Корабель, управляющий партнер, директор юридического агентства «ЮС КОГЕНС»:

— В случае, когда бизнес ведется семьей, особенно, когда бизнес создавался в рамках одного брака, а продолжается в рамках другого, становится понятно, что личностный конфликт может перейти в корпоративное поле после ухода наследодателя. Неразумно надеяться, что все как-то само образуется. Андрей Трубников четко дал понять, что бизнес детям оставлять не намерен, а значит, должен был позаботиться о достойном преемнике. В противном случае наследство перейдет по закону: дети, родители и супруг / супруга являются наследниками первой очереди. При отсутствии брачного договора с альтернативными условиями половина имущества переходит жене, другая — остальным наследникам.

Основная задача наследодателя как собственника бизнеса — предусмотреть в уставе порядок перехода доли в бизнесе по наследству: в чью пользу переходит управление — партнерам по бизнесу или наследникам? Если приоритет за партнерами по бизнесу (которые, в данном случае, одновременно являлись членами первой семьи), то в уставе обозначается, что переход доли наследникам происходит с согласия других участников общества. Когда такое условие в уставе предусмотрено, в переходе доли можно отказать — и выплатить наследнику ее реальную стоимость (по данным бухгалтерского баланса). Таким образом, тот, кто ведет бизнес, получает управление над ним, остальные наследники — деньги. Им не о чем спорить. Конфликт исчерпан.

Второй очень важный момент для наследодателя, который активно участвует в оперативном управлении, — указать в завещании управляющего бизнесом (душеприказчика). В этом случае у наследников не будет разногласий в отношении его кандидатуры. Судя по тому, что управляющий в Natura Siberica был назначен спустя полгода после смерти ее основателя, можно предположить, что соответствующего пункта в завещании не было (да и самого завещания, похоже, не оформлено), и это дало почву для очередного витка корпоративного конфликта. Кроме того, за то время, что бизнес находился без управления, одними наследниками в устав могли быть внесены изменения, ущемляющие интересы других.

Какие еще вопросы, помимо управления бизнесом, может решить душеприказчик? До вступления наследников в наследство, то есть в течение шести месяцев и более, если возникнет спор, душеприказчик необходим для решения следующих задач: для голосования в ООО, для охраны имущества (чтобы вообще было во что вступать), для возможности оперативного управления в период принятия наследства. Душеприказчиком рекомендуется назначать человека, который находится внутри бизнеса, осведомлен обо всех его активах. Это особенно важно в случае потенциального применения к наследникам субсидиарной ответственности по долгам наследодателя. Эта тема сейчас довольно актуальна.

Нужно понимать, что наследование бизнеса сопряжено не только с получением активов, но и с рисками возможной ответственности по долгам наследодателя. Без должного управления любой актив может стать пассивом, даже огромный бизнес, полученный по наследству.

Сохранить и преумножить?

Из сообщений в СМИ: «Доверительный управляющий уточнил, что аудит компаний Трубникова фактически сейчас не проводится».

Ирина Мамина, генеральный директор ООО «АКП Маминой»:

— Корпоративные и финансовые рычаги передачи контроля над бизнесом должны быть выработаны задолго до выбытия первого лица из предпринимательского поля — вне зависимости от причины: смерти или ухода на пенсию отца-основателя. Конфликт между акционерами Natura Siberica этому яркий пример.

В первую очередь, конечно, должны быть решены корпоративные и юридические вопросы, а финансовые инструменты следуют непосредственно за ними. Это — налаженный управленческий, бухгалтерский и налоговый учет, который периодически аудируется независимым аудитором. И сам аудит, и взаимодействие с внешним аудитором должны быть не формальные, а организованные в соответствии с законодательством, международными стандартами аудита и лучшими наработанными практиками. Сведения о состоянии учета и отчетности, а также выводы аудиторов должны доводиться до всех собственников, изучаться и коллегиально обсуждаться перед утверждением пакета бухгалтерской отчетности на общем собрании.

В компании должны быть утверждены регламенты системы учета и контроля — начиная с учетной политики, положения о документообороте, заканчивая методиками внутреннего аудита и ревизии.

Мне показалось интересным, что одна из сторон конфликта Natura Siberica упоминает факт блокировки бухгалтерской программы 1С. Опыт показывает, что этот способ широко используется сторонами при корпоративных конфликтах. Но и не только, а, например, в конфликтах при увольнении недобросовестного главного бухгалтера — в тех случаях, когда не проработан механизм безопасности ИТ-системы компании, контроля и надзора руководителя за финансовыми службами, а со стороны собственников — за руководителем. Компании в крайнем случаях может грозить полная потеря первичных документов — бумажных либо электронных, бухгалтерской базы, данных учета и отчетности. К сожалению, мы периодически сталкиваемся с этим на практике.

Работающая система внутреннего контроля и правильный учет — это не разовая акция, а процесс, который непрерывно надо отлаживать, используя собственные и привлеченные профессиональные ресурсы. Это одна из ключевых задач собственников, думающих о своих преемниках, а значит, и о будущем своего бизнеса.

Если собственник (создатель) бизнеса, не готов и не хочет своевременно решать вопросы преемственности, его бизнес наверняка исчезнет в момент ухода первого лица из компании — и не станет бизнесом поколений и брендом на все времена.

Вместо послесловия

«Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других». Отто фон Бисмарк, князь, политик, государственный деятель, первый канцлер Германской империи (1815-1898).

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