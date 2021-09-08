Склад от AliExpress, музей оружия от Нормана Фостера и ценовой прогноз от Германа Грефа

Главное в стройсфере Екатеринбурга за две недели: спортивная мегастройка у гольф-курорта, еще одно здание от великого британца, AliExpress станет ближе, а цены на жилье могут снизиться.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В Москве ждут стабилизации и снижения цен на российское жилье

Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и, возможно, даже снизятся. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-1» высказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, сейчас спрос на жилье упал из-за отмены части льгот по ипотеке.

Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть. Введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17-20%. Предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в России закладывается большое количество жилья, — сказал Греф.

Об историческом шансе решить жилищный вопрос президент России Владимир Путин говорит с лета прошлого года. Обеспечение жильем он назвал «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи». 24 августа президент Путин на встрече с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко заявил, что страна впервые способна справиться с задачами в жилищной сфере: Г-н Мутко сказал, что остановить рост цен на жилье поможет увеличение объемов ввода жилья в стране, передает РБК. Чиновник добавил, что сейчас строительство в стране идет опережающими темпами: по итогам 2021 г. планируется ввести 84-85 млн кв. м жилья.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар первой волны COVID-19 — в середине апреля 2020 г. — и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 г. Кредитный лимит по «ковидной» ипотечной программе составлял 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. — в других регионах. Первоначальный взнос по программе составлял 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

В июле 2021-го ее продлили, но изменились некоторые условия. Так, ставка была скорректирована до 7%, а максимальная сумма кредита по программе для всех регионов снизилась до 3 млн руб. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Позже премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 г. Льготной ставкой (6% годовых) теперь могут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи, где родился первый ребенок.

В Екатеринбурге появится еще одно здание по проекту Нормана Фостера

Русская медная компания финансирует строительство Музея оружия в Екатеринбурге. Разработкой проекта займутся британские архитекторы из бюро Foster+Partners.

РМК украсило город своей штаб-квартирой. В планах еще и строительство уникального музея оружия по проекту Нормана Фостера. Знаковая история в архитектурных подходах развития Екатеринбурга. И это не просто какая-то имиджевая фишка для компании, а настоящая точка притяжения для горожан и гостей Екатеринбурга. Музей попадет во все туристические путеводители», — сказал глава города Алексей Орлов (цитата по e1.ru).

Проект будет курировать глава РМК Игорь Алтушкин. Музей оружия заработает в 2023 г. и будет общедоступным. Известно, что г-н Алтушкин собирает оружие с 2000 г. Его коллекция экспонируется в музее при спортивно-патриотическом клубе «Архангел Михаил». Обычные посетители могут попасть в него только во время проведения соревнований. DK.RU побывал там в марте 2021 г.

Напомним, что здание штаб-квартиры Русской медной компании стало первым проектом Foster+Partners, реализованный в России. Оно обошлось холдингу в ₽12 млрд. DK.RU рассказывал о строительстве «ананаса» и показывал его изнутри.

Уральский строительный гигант массово апгрейдит свои заводы. В деле федералы

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» планомерно включает свои промышленные предприятия в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Завод холдинга, выпускающий свето-прозрачные конструкции, «АтомПрофи+» начал оценку эффективности производства, поиск и устранение потерь в производственной цепочке. В этом специалистам завода помогают консультанты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

«АтомПрофи+» — это четвертое предприятие «Атомстройкомплекса», которое реализует программу повышения эффективности производства в рамках нацпроекта. Три других предприятия — «Теплит», выпускающий газозолоблоки, и Богдановический завод минераловатных плит, выпускающий утеплитель, а также «Берит», где делают тротуарную плитку и другие стройматериалы, уже демонстрируют высокие результаты, — рассказал Сергей Шурыгин, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. — На «АтомПрофи+» мы будем работать с конструкторскими и технологическими службами, чтобы оптимизировать трудозатраты и выровнять загрузку цехов, а также повышать эргономику рабочих мест. В результате «АтомПрофи+» получит кредит на модернизацию производства на льготных условиях — под 1%. Обязательное условие нацпроекта — ежегодное повышение производительности труда на 5% и более по отношению к предыдущему году.

По словам Сергея Шурыгина, глобальная задача национального проекта — изменить культуру производства, научить сотрудников видеть потери и устранять их, за счет повышения бережливости производств увеличить их эффективность, что в конечном итоге приведет к росту благосостояния россиян и развитию экономики. В нацпроекте участвуют предприятия из шестидесяти регионов страны.

Развитие производственного блока позволяет нам не только обеспечивать своевременными поставками качественных материалов свои стройплощадки, но и вносить ощутимый вклад в развитие Свердловской области. Все наши производственные площадки расположены в малых городах, дают региону новые рабочие места, стимулируют развитие смежного бизнеса. Их продукцией пользуемся не только мы сами, но и другие строительные организации региона. Благодаря собственному производству строительных материалов Свердловская область стабильно находится в лидерах по вводу жилья, наш регион выдерживает сроки строительства стратегически важных объектов социальной инфраструктуры, — комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

Возле уральского гольф-курорта готовится большая спортивная стройка

Бывший владелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров планирует создать Уральский теннисный центр, в котором будет 20 теннисных кортов, в том числе четыре крытых, трибуна на 4 тыс. зрителей и необходимые для проведения международных соревнований помещения (судейские, раздевалки для спортсменов, шале для проживания организаторов и др.). Предполагается, что теннисный центр займет более 10 га территории, прилегающей к гольф курорту Pine Creek (принадлежит г-ну Комарову), и станет частью единой рекреационной зоны, включающей в том числе будущую Уральскую образовательную резиденцию.

В данных Kartoteka.ru есть сведения о регистрации ООО «Уральский теннисный центр» 23 августа в Сысерти. Его учредителями выступили ООО «Уральская образовательная резиденция» и ООО «Уральский гольф-клуб». Представители Андрея Комарова рассказали «Коммерсанту», что юрлицо создано для участия в создании теннисного центра к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Компания готова участвовать в финансировании строительства теннисного центра, а также направить средства на подготовку архитектурной концепции и проектирование, — рассказали СМИ.

ООО «Уральский теннисный центр» намерено привлечь к работам московское бюро Archstruktura. Строить теннисный центр могут начать в следующем году, но это будет зависеть от участия в проекте областного бюджета. Сообщается, что власти пока не рассматривают вопрос финансирования или компенсации какой-то части затрат проекта.

AliExpress построит логистический терминал в Екатеринбурге

«AliExpress Россия» планирует запустить фулфилмент-центры в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Общая площадь объектов составит не менее 200 тыс. кв. м. Место расположения логистического терминала в Екатеринбурге не раскрывается. Известно, что на этой площадке будут храниться товары, собираться, обрабатываться и выполняться заказы покупателей. Товары будут отправляться по всей России.

Ранее DK.RU сообщил, что крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries построит в Екатеринбурге крупный распределительный центр. Соответствующее соглашение 23 августа подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

Любопытно, что рост продаж онлайн-ритейлеров и торговых сетей привел к такому дефициту на рынке складов, что некоторые девелоперы уже не принимают заявки от потенциальных клиентов — они просто не успевают строить, писал ранее DK.RU.

Город лишился грандиозного долгостроя

Грандиозный кирпичный долгострой — гостиница «Дели» — простоял в центре Екатеринбурга более четверти века. Собственник объекта АО «Ледовая арена» начал работы по сносу отеля в первой декаде июля. К началу сентября надземную часть комплекса у цирка полностью демонтировали.

У нас все идет по плану и даже с опережением сроков. Дальше будет демонтаж фундамента, съемка свай, вывоз отходов, планировка территории. Работы много, — прокомментировал директор строительной компании «Ледовая арена» Данил Крицкий (цитата по e1.ru).

Вопрос, что будет на месте «Дели», долго висел в воздухе: обсуждался и новый торговый центр, и паркинг. В итоге решили построить гастрорынок. Здание будет невысоким, чтобы не загораживать Ледовую арену УГМК. Значительную часть территории займет парковка. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что АО «Ледовая арена» (60% капитала принадлежит структурам УГМК, 40% — областному министерству по управлению госимуществом) приобрело долгострой у ТД «Мегаполис» за 240 млн руб. в декабре 2020 г.

Свердловскому бизнесу дадут скидки за реставрацию зданий-памятников

Уральский бизнес предлагает ввести льготы для предпринимателей, которые инвестируют в памятники архитектуры. Как рассказали DK.RU в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП), налоговые льготы на имущество и землю могут значительно повысить инвестиционную привлекательность памятников архитектуры региона, требующих реставрации. Пока заниматься этими объектами бизнесу крайне невыгодно.

В СОСПП привели пример, когда бизнес приобретает объект за 20 млн руб. и вкладывает в восстановление объекта еще 120 млн.

Предприятие было вынуждено увеличить на эту сумму стоимость актива на балансе. В итоге до реставрации инвестор платил 1-2% налогов с 20 млн руб., а теперь платит со 140 млн руб. В чем же тогда стимул заниматься восстановлением? — поясняют в союзе.

Сейчас в Свердловской области около 2000 памятников архитектуры, часть из них утрачена, часть передана государству. «Но есть и «инвестиционные» памятники, которые находятся в том числе и на центральных улицах. Их не так много, поэтому нельзя сказать, что льготы сильно повредят бюджетам». В настоящее время СОСПП готовит рекомендации по льготам по налоговым обязательствам в отношении памятников архитектуры, с которыми обратится в правительство региона.

Крупный уральский застройщик перевел передачу домов УК в цифру

Уральский девелопер «Атомстройкомплекс» перешел на цифровую передачу домов от застройщика в управляющую компанию. Для этого IT-подразделение строительного холдинга разработало и внедрило программный продукт, который позволяет фиксировать результаты осмотра дома и его инженерных систем в режиме онлайн, создавая и наполняя таким образом уникальную базу данных. Цель — ускорить процесс передачи дома, повысить дисциплину в устранении обнаруженных дефектов, подготовить объект недвижимости к передаче покупателю в лучшей степени готовности, снизив тем самым количество последующих претензий в рамках гарантийного сервиса.

Компания планомерно переводит максимальное количество сервисов и этапов реализации девелоперского проекта в онлайн. Это позволяет нам и нашим клиентам экономить время, максимально контролировать качество и сроки. Электронные варианты документов легче хранить и находить в случае необходимости. Единые базы данных, доступ к которым есть у всех участников процесса, помогают повышать прозрачность и контролируемость такой важной процедуры как запуск дома в эксплуатацию. Фактически, с переходом на цифровую приемку домов, мы создаем базу, в которой будет храниться история каждой квартиры с момента окончания строительства дома, — комментирует заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Новый сервис уже был опробован при передаче первого дома ЖК «LIVE» управляющей компании «Легкая Жизнь». Такой формат позволит застройщику, подрядным организациям и управляющей компании иметь общую базу данных по каждому объекту. Там можно будет контролировать выполнение задач по устранению дефектов, добавляют в АСК. В перспективе пользоваться сервисом смогут и будущие жильцы при приемке своих квартир.

Фото: Kremlin.ru, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»