Вампиры, шпионки, пираты и еретики. Экскурсия DK.RU в частный музей оружия Игоря Алтушкина

«Это самый закрытый рынок, который существует в мире». В пригороде Екатеринбурга находится музей, где собрана одна из лучших мировых коллекций стрелкового оружия. И не только оружия. Фоторепортаж.

Оружие против вампиров, кольцо-пистолет, которым любили пользоваться шпионки, револьверы и браунинги из арсенала банды Бонни и Клайда и еще 1,5 тыс. редких экземпляров. В пригороде Екатеринбурга есть частный музей, где собрана одна из лучших мировых коллекций стрелкового оружия, созданного с XV века. Все экземпляры подлинные, но выведены из боевого состояния. Автор и владелец коллекции — Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании».

Собирать ее он начал в 2000 г. с первого раритетного образца огнестрельного оружия. С тех пор коллекция постоянно пополняется, причем некоторые экспонаты во всем мире остались в единичных экземплярах. Музей существует при спортивно-патриотическом клубе «Архангел Михаил», и обычным посетителям попасть в него можно только во время проведения соревнований.

Хранитель музея, эксперт по историческому оружию Николай Соболев провел для DK.RU экскурсию и рассказал, как собираются частные коллекции, чем пользовались шпионы и почему пополнять музей становится все сложнее.

От личного подарка Ким Ир Сена до оружия Бонни и Клайда

— В коллекции собрано 1,5 тыс. единиц оружия разных времен и народов от 1447 г. до наших дней, — говорит Николай Соболев. — Мы начинаем показ со стенда, где представлены автоматы Калашникова разных стран и народов. Безусловно, есть вещи эксклюзивные — как это ни странно говорить об автомате, который выпущен миллионами экземпляров.

Он показывает автомат Калашникова, который является личным подарком основателя КНДР Ким Ир Сена. Автомат покрыт платиной, на прикладе — платиновый Орден Красного Знамени Трех Великих Революций.

— Это высшая партийная награда Северной Кореи — за всю ее историю известно всего лишь три награждения подобного уровня: 1968 г. — за захват корабля радиоразведки США, в 1985 г. посмертно награжден капитан корабля, который защитил экипаж подлодки от плена Южной Кореи. И в августе 1978 г. на границе, разделяющей север и юг Кореи, военнослужащие США решили спилить дерево, которое мешало осмотру территории Северной Кореи. Северокорейская историография называет это «бандитскими действиями», отмечая, что навстречу американцам вышло 11 героев-пограничников (на самом деле их было шесть). Один из них заявил, что не даст спилить дерево, потому что его лично посадил Великий маршал. Северокорейцы напали на американцев, за что потом получили личные награды из рук Великого маршала — вот такие автоматы, — показывает Николай Соболев.

Он поясняет, что в Северной Корее действует преемственность трех поколений — если ты получил что-то из рук Великого маршала, это передается от отца к сыну, и от сына — к внуку:

Аналогично передается и ответственность — если ты предал Великого маршала, отвечать будут и твои дети, и внуки. Владелец этого автомата перешел на сторону южнокорейцев. Потом это оружие продавалось на аукционе Sotheby's, его выкупил английский коллекционер, нам нашлось, чем с ним поменяться, и на сегодня мы единственный музей (кроме Пхеньяна, конечно), где вы вживую можете увидеть такой автомат.

На соседнем стенде представлено иностранное оружие из ГДР, Румынии, Югославии, Болгарии, Китая.

— В Советский Союз оружие из Европы обычно приходило как учебный материал в группы «Каскад» и «Вымпел», которые в случае начала боевых действий должны были сражаться на территории противника, в форме противника и с таким же оружием. Кроме того, это оружие изучалось, например, в НИИ сельскохозяйственного машиностроения №66, — рассказывает хранитель музея, добавляя, что сельскохозяйственное НИИ — это не шутка.

Есть в коллекции редкий пистолет-пулемет. Уникальность его в том, что в нем впервые в мире сделан лазерный целеуказатель, правда, весом 3 кг.

— Оружие мелкокалиберное, но стреляет с чудовищной скоростью — около тысячи выстрелов в минуту. Поэтому в то время оно пробивало практически любой бронежилет, — поясняет наш экскурсовод.

На следующем стенде представлены пистолеты-пулеметы из арсенала спецназа Чили и один из самых редких образцов — MGV-176, которым пользовался спецназ «Штази» ГДР.

Всего было изготовлено 150 единиц этого оружия, в музее представлен экземпляр с номером 049.

В музее также выставлены автоматические самозарядные винтовки разных стран и народов — США, Франции, Финляндии, Советского союза и РСФСР.

— Советский союз одним из первых в мире принял на оснащение подобный тип оружия. Здесь представлены винтовки Мосина, винтовка Симонова 1936 г., винтовки Токарева 1938 г. и 1940 г., — говорит Николай Соболев.

Есть здесь и первый советский пулемет Максима-Токарева, всего их было выпущено 2400 единиц, на сегодня в мире в подлинном состоянии — четыре.

— Три находятся в музее вооруженных сил Испании, один — перед вами. Он был найден в Валенсии в одном из домов, который шел под снос. В российских музеях такие пулеметы есть в виде музейных копий, — рассказывает Николай Соболев.

Из такой базуки стрелял «король рок-н-ролла» Элвис Пресли во время службы в вооруженных силах США в конце 1950-х гг.

Гордость музея — пулемет Бира 1890-х гг., названный в честь непальского короля. Этот экземпляр — единственный в России.

— Это первый в мире пулемет, где используется система подачи патрона с диска. В нем все сделано вручную — каждый болтик, каждая гильза. В армии Непала сейчас шесть единиц такого оружия, они используются в основном на парадах, — рассказывает эксперт по оружию.

Он обращает внимание на еще один образец, который представлен в России в единственном экземпляре.

Это прицел ночного видения 1951 г., который первыми в боевых условиях стали использовать американцы.

Николай Соболев показывает автоматическую винтовку Colt Monitor весом 11,8 кг, которой в США пользовались агенты ФБР, служба шерифа и культовая американская банда.

— Когда вы будете из нее стрелять, ощущение, что вы стреляете из ручного пулемета. И это основное оружие банды Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Чтобы было понятно: на момент смерти Бонни 23 года, ее рост 153 см, вес 49 кг. В банде на самом деле было две девушки, вторая, Бланш Бэрроу, отсидела 11 лет, вышла из тюрьмы и до конца жизни проработала в Нью-Йорке ногтевым мастером, — рассказывает наш экскурсовод.

Кроме того, в музее представлено и другое оружие из арсенала знаменитой преступной пары времен Великой депрессии: автоматическая винтовка Браунинга образца 1918 г., винтовка, различные револьверы и пистолеты системы Colt.

В музее собран большой арсенал оружия времен Второй мировой войны, которое использовали разные страны.

На стенде с винтовками представлены редкие модели — RCS 1917 — французская самозарядная винтовка времен Второй мировой войны, одна из самых первых самозарядных винтовок, принятых на вооружение Франции. Здесь же — автоматическая самозарядная винтовка Мондрагона 1887 г. — одна из первых в мире, разработанная в Мексике генералом Мануэлем Мондрагоном.

Ниже — английское и французское оружие. К примеру, винтовка 1949/56, с такой проходил службу рядовой Ален Делон, ставший всемирно известной кинозвездой.

А это базука, которую Советский Союз получил по лендлизу, но вернул.

— Это единственный предмет, который Советский Союз отправил обратно. Оружие не работало при температуре воздуха ниже нуля и в дождь, а в Союз поступило в ноябре. Ни одного выстрела сделать не смогли, — рассказывает Николай Соболев.

Пираты, вампиры и шпионы

— Перед вами пистолеты «Рука смерти» — штатное оружие капитанов пиратских судов XVII — XIX веков. Во время дележа добычи капитан держал за спиной два таких пистолета, в случае спорных ситуаций доставал, сразу раздавалось восемь выстрелов. Это имело шикарный успокаивающий эффект на команду, — говорит Николай Соболев.

Также из пиратского арсенала в музее представлены бомбарды и батарея карабинов (в мире таких сохранилось всего две, одна здесь, вторая — в музее Лиссабона).

Рядом еще один необычный экспонат — набор охотника на вампиров. В нем пистолет, стреляющий серебряными пулями, нож, покрытый серебром, крест, ножницы для отрезания ногтей у вампира, клещи для вырывания клыков, зеркало, святая земля и вода, Библия, колья и молоток.

Набор охотника на вампиров. Англия, 18 век

Из более современных времен в музее представлены предметы, которыми пользовались шпионы.

— Перед вами специальный пистолет для стрельбы ядом. Это оружие в основном использовали агентессы. Как это происходило? Девушка шла на встречу с жертвой, держала руку с пистолетом в муфте. Подходила на определенное расстояние и стреляла практически в лицо, — описывает механизм действия Николай Соболев. — Самый интересный вид вооружения, которым пользовались шпионки — кольца-револьверы под названием «Роковая женщина». Стрельба велась специальным отравленным боеприпасом. Агентессе рекомендовалось назначать встречу на летней веранде ресторана, чтобы звук выстрела прикрывал шум улицы и кафе. Боевая часть оружия находилась на внутренней части кольца. Девушка садилась за столик, на край ставила свою сумочку, в ходе разговора сумочку случайно роняла, и джентльмен наклонялся, чтобы ее поднять. В этот момент боевая часть оружия переводилась на внешнюю сторону, происходил взвод. Когда лицо джентльмена поднималось, происходил выстрел.

Здесь же можно увидеть пистолет-пряжку, который крепился на поясе со стороны спины. И в случае нападения сзади выстрел происходил в живот нападавшему. А также пистолет-кортик, нож и вилка — пистолеты, орудие для стрельбы отравленными иглами.

От Дикого Запада до Шерлока Холмса

В музее гордятся коллекцией револьверов, называя ее одной из лучших в России. В ней собрано оружие, принадлежавшее военнослужащим и частным лицам разных стран, есть много уникальных образцов.

Николай Соболев показывает основное оружие, применяемое во время Гражданской войны 1861-1865 гг. между Севером и Югом в США.

У южан популярностью пользовались револьверы Le Mat и Lefaucheux, которые прибывали из Европы («Вот он юг и мир Скарлетт О'Хара», — говорит он, отсылая гостей музея к событиям книги Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»), северяне использовали менее внушительный револьвер Savage.

— Оружие очень много говорит о странах, людях, которые его создали и которые им пользовались. Если посмотреть на арсенал Юга и Севера США, даже не зная истории, мы поймем, кто победил, — считает Николай Соболев.

Кроме того, в музее собрана коллекция револьверов времен Дикого Запада.

— Мы по фильмам привыкли, что главные герои Дикого Запада — кольты, смит-вессоны (револьвер системы Смита-Вессона — прим. ред.), а в США главный акцент делают на маленьких револьверах, которые назывались «покерными», потому что у игроков в покер они были спрятаны в сапогах. Именно этот револьвер был в ходу больше, чем знаменитые. Кроме того, у каждой девушки, как мы теперь их называем, «с низкой социальной ответственностью», на Диком Западе было до пяти единиц подобного оружия, они прятали их в разных местах, — рассказывает Николай Соболев.

На стенде с ружьями он показывает бесшумное ружье, которое Артур Конан Дойл описывает в произведениях о Шерлоке Холмсе (третье сверху).

— Насосом накачивается воздух в баллон, который потом ставится как приклад, и происходит бесшумная стрельба, — объясняет принцип действия Николай Соболев.

Как формируется коллекция

После экскурсии Николай Соболев рассказал DK.RU, как формируется коллекция и почему музей в основном работает с частными коллекционерами.

Коллекционеры готовы расставаться со своими экспонатами?

— Не всегда. И вопрос на самом деле даже не в деньгах. Уровневые коллекционеры — это в хорошем смысле «повернутые» люди, но, когда они видят подобный уровень коллекции, бывают не против отдать в нее предмет. Коллекционеры гордятся, когда экспонат, который они когда-то нашли и спасли, находится в шикарной коллекции. Это тоже по-своему бренд.

Насколько коллекционирование оружия развито в России?

— Это развито, безусловно. Но обычно хорошей коллекцией считается 20 единиц, большой — 50-150 единиц. Например, в Падиково есть шикарный музей (частный «Музей отечественной военной истории» в деревне Падиково в Подмосковье — прим. ред.), но там бронетехника и, например, из огнестрельного оружия представлено, может, единиц 200. Дальше идет отрыв, и мы — с 1,5 тыс. экземпляров.

А по миру?

— По миру да. В основном, это США. Европейские коллекционеры в последнее время закрываются от нас на государственном уровне, потому что государства, к примеру, Франция, Бельгия, Великобритания берут коллекции под свой контроль, то есть все коллекционеры подписываются, что вещи, которые у них находятся, являются государственным достоянием, и они обязуются не продавать их за пределы своей страны. Такая же история сейчас начинается и в Финляндии. Мы для музея находили и привозили вещи от Новой Зеландии, Непала до Европы.

Пистолет-нож Османской империи, отделанный человеческой костью

Пистолеты конкистадоров — на сегодняшний день в мире их три — здесь, в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке и в Художественно-историческом музее Вены.

Вы ищете какие-то конкретные вещи?

— Мы ищем и конкретные вещи, которыми хотели бы пополнить коллекцию. Но у нас другой принцип поиска: мы собираем информацию, которая есть, и по ней работаем. Иногда наши интересы, как это было однажды, пересекаются с очень серьезными структурами. Был смешной случай с американским ручным пулеметом «Джонсон» М1941. Их в мире всего два — один в нашем музее, другой — в Королевском музее Норвегии. Этот пулемет находился в частной коллекции в Австрии. Еще при Бараке Обаме армейское руководство США выделило много денег на реконструкцию музея Перл-Харбор. И по Европе, например, ездили люди в ранге полковника и искали вещи, которые относятся к этому периоду, и покупали. Знаете, есть люди, которые ненавидят русских, а джентльмен, который владел тем пулеметом, недолюбливал американцев. Он связался с нами и предпочел, чтобы этот предмет отправился в Россию. После этого в Вене ко мне в кафе подошел человек и сказал, что за грин-картой в Америку я могу не обращаться, хотя я и не собирался. Американцы были очень недовольны.

Здесь довольно прохладно, это сделано для экспонатов?

— Да, но еще для тира, который находится в этом же здании. У нас есть человек, который смазывает оружие, следит за его состоянием, но специальных температурных условий мы не делаем.

Личный подарок Джохара Дудаева одному из защитников Грозного во время Первой чеченской войны — из частных музеев такой экспонат есть только в этом

Требуется ли экспонатам, которые приобретает музей, реставрация?

— Мы в основном берем оружие в том состоянии, в каком вы его видите. Реставрации оно практически не требует.

Можете озвучить порядок цен?

— Это самый закрытый рынок, который существует в мире. Европейцы давно хотят вывести его на более прозрачный уровень, но целое лобби очень серьезных людей блокирует этот процесс в европейских парламентах. Это свой мир. Есть такое понятие «старые деньги». Это один из фетишей определенных элит, и они не хотят, чтобы кто-то лез и знал все это. Это европейские заморочки, но вопрос цен экспонатов — это частная информация.

А вы давно работаете в музее?

— Я — тот человек, который здесь с самого начала — коллекция собирается 20 лет, а сам музей открыт в 2015 г.

Почему у вас такой интерес к этой теме?

— Я имею специальное образование в части милитаризма — окончил военное училище. Потом это было увлечение, я тоже сам коллекционировал, и на этой теме мы познакомились с Игорем Алексеевичем. Сейчас я занимаюсь музеем и провожу экскурсии.

Но попасть сюда непросто?

— Музей открыт только во время соревнований. Чтобы делать экскурсионные программы, нужен штат музея, а здесь штат — два человека. И если я поставлю это на поток, меня на неделю не хватит. Один раз я проводил полную экскурсию 4 часа 20 минут. Больше я такого подвига совершать не буду.

В России такие музеи еще есть?

— Частного музея оружия такого уровня нет. Это одна из лучших мировых коллекций и, наверное, лучшая европейская коллекция на сегодняшний день по количеству экспонатов и по подборке. Наш музей мы собираем на протяжении 20 лет. Артиллерийский музей в Санкт-Петербурге собирали 300 лет, так что нам еще есть, к чему стремиться.

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Ранее DK.RU рассказывал о частных музеях, созданных уральскими предпринимателями. Так, в Верхней Пышме располагается музей военной техники, открытый при участии Андрея Козицына (УГМК). Частная коллекция изобразительного искусства Дмитрия Пумпянского (Группа Синара, ТМК) экспонируется в Галерее Синара Арт. Кроме того, в Екатеринбурге работает единственный в России частный музей правоведа имени Сергея Алексеева, одного из создателей проекта российской Конституции 1993 г.

Фото: DK.RU