Складской перегрев: девелоперы не успевают строить новые логопарки, желающих слишком много

Рост продаж онлайн-ритейлеров и торговых сетей привел к такому дефициту на рынке складов, что некоторые девелоперы уже не принимают заявки от потенциальных клиентов — они просто не успевают строить.

Девелоперы логопарков и складских помещений отмечают повышенную загруженность из-за перегрева рынка, сообщает «Коммерсантъ». Так, PNK Group приостановила прием от потенциальных арендаторов и покупателей складов на строительство новых площадей, компания Ghelamco не ведет переговоры из-за отсутствия свободных площадей до 2022 г. На рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, признает гендиректор HD Development Леонид Карпов.

Спрос на склады и логопарки вырос с прошлого года, во многом из-за роста продаж у интернет-ритейлеров на фоне пандемии. На долю e-commerce и традиционной розницы приходится 59% арендованных и выкупленных площадей, 24% — на транспортные и дистрибуторские компании, подсчитали в Knight Frank.

В первом полугодии 2021 г. спрос на склады в Москве и Подмосковье составил 1,3 млн кв. м, почти достигнув показателя за весь 2019 г., указали в JLL. В то же время на рынке свободно не более 1,6% площадей — минимум за шесть лет. Дефицит складов и нехватка мощностей по их строительству привели к перегреву цен: так, в Московском регионе цена продажи логопарков в июне составила 60 тыс. руб. за 1 кв. м. против 50 тыс. руб. в январе, говорит коммерческий директор Logistics Partners Дмитрий Куряков.

Вблизи Кольцово задумали построить торговые центры, храм и огромный логистический комплекс

На этом фоне девелоперы могут выбирать клиентов, готовых предложить лучшие коммерческие условия и гарантии, отмечает партнер ILM Андрей Лукашев. Спрос, который превышает предложение, приведет к тому, что мощности девелоперов будут загружены на ближайшие полгода-год, и у заказчиков нет выбора, объясняет гендиректор Smart Development Сергей Скворцов.