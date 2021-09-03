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Свердловская и Челябинская области вошли в топ-10 динамично развивающихся регионов РФ

Свердловская и Челябинская области вошли в топ-10 динамично развивающихся регионов РФ
Иллюстрация: pixabay.com

Пандемия ударила по бизнесу не так сильно, как ожидали эксперты. Логистика и несколько других отраслей показывают уверенный рост, среди регионов страны в лидерах не только центральная часть.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

«СПАРК-Интерфакс» опубликовал результаты очередного ежегодного обзора быстрорастущих компаний России. На первом месте — уральская компания.

Всего в список «СПАРК: Быстрорастущие компании по итогам 2016-2020 гг.» вошли 1032 компании, имевшие темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет. В предыдущем списке (2015-2019 гг.) таких компаний насчитывалось 827. Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20%, также увеличилось, составив 313 против 258.

Топ-5 быстрорастущих компаний России в 2016-2020 гг. выглядят следующим образом:

  • ООО «УРАЛ ЛОГИСТИКА» — крупный оператор по оказанию транспортно-экспедиторских услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом как во внутрироссийском, так и в международном транспортном сообщении.

  • ООО «БК ОЛИМП» — официальная букмекерская контора, предлагающая широкую линию спортивных событий для ставок на спорт.

  • ООО «ИТЕКО РОССИЯ» — один из крупнейших операторов логистики по объему активов и автотранспорта в Восточной Европе. Оказывает мультимодальные услуги во всех секторах экономики.

  • ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ» — один из лидеров российского рынка быстрой доставки. Под брендом «СДЭК» объединены более двух тысяч пунктов выдачи заказов в России и за рубежом.

  • ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» — крупная букмекерская контора Winline, работающая с 2009 г. 

Кроме того, Свердловская и Челябинская область вошли в топ-10 регионов по числу динамично развивающихся компаний ИКТ (информационно-коммуникационных технологий):

Свердловская и Челябинская области вошли в топ-10 динамично развивающихся регионов РФ 1
«СПАРК-Интерфакс»

При этом отмечается, что после заметного замедления темпов роста выручки и прибыли динамично развивающихся компаний ИКТ в 2016-2019 гг. отмечается определенное изменение тенденции. Среднегодовые темпы прироста выручки в постоянных ценах выросли до 36% в 2017-2020 гг., прибыли от продаж — до 50%, чистой прибыли — до 49%. Улучшил показатели чистой прибыли кластер телекоммуникаций. Темпы роста финансовых показателей в сфере информационных технологий замедляются.

Ранее DK.RU писал о том, что Свердловская область массово теряет предпринимателей. C января по июль 2021 г. в регионе стало на 4 730 бизнесменов. Также сообщалось, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого и микробизнеса. Он должен упростить компаниям работу и снизить бюрократические издержки. Но предприниматели опасаются, что он приведет к скрытому повышению налогового бремени.

 

Автор: Александра Клименко
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