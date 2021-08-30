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Минус 4,7 тыс.: Свердловская область стремительно теряет предпринимателей

Минус 4,7 тыс.: Свердловская область стремительно теряет предпринимателей
Иллюстрация: pikabu.ru

Регион вошел в антирейтинг субъектов-лидеров по падению количества бизнесменов, заняв в нем восьмое место из десяти. Максимальное число ликвидаций приходится на три сферы.

#МАЛЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

C января по июль 2021 г. в России закрылось 576 тыс. ИП, сообщает Forbes на основе данных СПАРК-Интерфакс. Свердловская область потеряла 4 730 предпринимателей. Для сравнения: Тюменская область лишилась 5 450 бизнесменов, Пермский край — 4874-х, Новосибирская область — 4 366-ти.

Чаще всего прекращают деятельность парикмахерские и салоны красоты, таксисты и предприниматели, специализирующиеся на ремонте и техобслуживании автомобилей.

Эксперты полагают, что ситуация не столь драматична, как кажется на первый взгляд: многие ликвидируют ИП, чтобы сбросить налоговое бремя, потом получают статус самозанятых и платят в казну 4%-6% от выручки.

Напомним, что банкиры рассчитывают на рост оборотов российских предпринимателей к концу года. Согласно данным исследования Райффайзенбанка, размер доходов и накоплений индивидуальных предпринимателей с начала 2021 г. вырос после резкого падения в прошлом году. Кроме того, предприниматели существенно увеличили расходы на покупки.

Ранее DK.RU сообщил, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого и микробизнеса. Он должен упростить компаниям работу и снизить бюрократические издержки. Но предприниматели опасаются, что он приведет к скрытому повышению налогового бремени.

Автор: Виктория Говорковская
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