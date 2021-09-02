Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.09
72,84
86,29
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания»

Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания»
Иллюстрация: ЕАН

Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.

#ПРОИЗВОДСТВО#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

ООО «Фабрика здорового питания» было зарегистрировано 30 августа. Основной вид деятельности компании — производство готовых пищевых продуктов и блюд. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Учредители — Андрей Козицын (90%) и Юлия Багмут, генеральный директор управляющей компании «Ресторация ЮСТА» (10%) — данные портала It’s My City.

«Фабрика здорового питания» зарегистрирована на улице Александра Козицына, 1 в Верхней Пышме. Компания имеет право производить мясные (мясосодержащие) полуфабрикаты, кулинарные мясные (мясосодержащие) изделия, хлеб, хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, супы и бульоны.

Напомним, что весной Андрей Козицын стал владельцем мотосалона премиум-класса. Марка Indian считается главным конкурентом Harley-Davidson. Стоимость одного байка стартует от 1,5 млн руб.  

В июне гендиректор УГМК открыл торговый центр Veer Mall на проспекте Космонавтов. Инвестиции в проект составили 10 млрд руб. 

В этом году Forbes поставил Андрея Козицына на 28-е место рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $6,3 млрд (+$1,5 млрд за год). В прошлом году он находился на 22-м месте. Председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занимает 26 строчку рейтинга. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Массовое закрытие ИП: их убивает экономический кризис и самозанятостьМассовое закрытие ИП: их убивает экономический кризис и самозанятость
  • Рабочая сила как новое золото: HeadHunter увеличил прибыль на 435%Рабочая сила как новое золото: HeadHunter увеличил прибыль на 435%
  • Путин предложил поднимать в школах флаг. Кого делают из детей — патриотов или иноагентов?Путин предложил поднимать в школах флаг. Кого делают из детей — патриотов или иноагентов?
  • 20 правил карьерного роста для тех, кому немного за 20. Как заложить фундамент20 правил карьерного роста для тех, кому немного за 20. Как заложить фундамент
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.