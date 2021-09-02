Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания»

Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.

ООО «Фабрика здорового питания» было зарегистрировано 30 августа. Основной вид деятельности компании — производство готовых пищевых продуктов и блюд. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Учредители — Андрей Козицын (90%) и Юлия Багмут, генеральный директор управляющей компании «Ресторация ЮСТА» (10%) — данные портала It’s My City.

«Фабрика здорового питания» зарегистрирована на улице Александра Козицына, 1 в Верхней Пышме. Компания имеет право производить мясные (мясосодержащие) полуфабрикаты, кулинарные мясные (мясосодержащие) изделия, хлеб, хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, супы и бульоны.

Напомним, что весной Андрей Козицын стал владельцем мотосалона премиум-класса. Марка Indian считается главным конкурентом Harley-Davidson. Стоимость одного байка стартует от 1,5 млн руб.

В июне гендиректор УГМК открыл торговый центр Veer Mall на проспекте Космонавтов. Инвестиции в проект составили 10 млрд руб.

В этом году Forbes поставил Андрея Козицына на 28-е место рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $6,3 млрд (+$1,5 млрд за год). В прошлом году он находился на 22-м месте. Председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занимает 26 строчку рейтинга.