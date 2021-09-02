Фармкомпании депутата Заксо выиграли у УФАС в суде

Антимонопольщики обвинили их в картельном сговоре на аукционе по закупке лекарства для онкоцентра и наложили штраф в 65 млн руб. Но Областной арбитражный суд признал решение УФАС незаконным.

В декабре 2020 г. комиссия УФАС признала, что компании «САВ-Мед», «САВ-фарм» и «Аптека «Вербена-Фарма», аффилированные с депутатом Заксобрания Свердловской области Александром Серебренниковым, вступили в сговор, чтобы поддержать цену на аукционе по поставке в онкоцентр лекарства стоимостью 85 млн руб. В марте апелляционная коллегия ФАС России оставила это решение в силе.

Однако Свердловский арбитраж встал на сторону фармкомпаний.

Суд очень подробно разбирал и наши аргументы, и доводы антимонопольной службы. Достаточно сказать, что по этому делу было проведено семь судебных заседаний. Я лично считаю положительным моментом, что суд не поддался тому негативному информационному фону, который был создан вокруг предполагаемого картеля некоторыми средствами массовой информации. Конечно, антимонопольщики обязательно подадут апелляцию на решение первой инстанции, так что дело еще не закончено. Готовимся к следующему суду», — рассказала ЕАН юрист Дарья Александрова, представляющая в процессе интересы компании «САВ-Мед».

Два года назад региональное УФАС безуспешно пыталось привлечь к ответственности ООО «ЦМТЕ» и ООО «Бастион-2000» Александра Серебренникова. Их обвинили в сговоре с фондом «Золотое сечение», областным департаментом молодежной политики и использовании личных связей с экс-главой этой структуры Ольгой Глацких.

Напомним, что в течение нескольких лет «Центр международной торговли Екатеринбург» постоянно фигурирует в судебных разбирательствах, в том числе связанных с банкротствами. В начале августа ЦМТЕ выставил на продажу помещения площадью более 17,5 тыс. кв. м. (17 из 24 этажей). Здание представляет собой бизнес-центр класса «А».

Начальная цена — 1,125 млрд руб. Торги пройдут 15 сентября. Из дела о банкротстве компании следует, что ЦМТЕ не может выплатить долг в размере 323 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что единоросс-бизнесмен Александр Серебренников занимает четвертое место по доходам среди депутатов ЗакСо. В 2020 г. он заработал 95,2 млн руб. — на 35 млн руб. больше, чем в 2019 г.

Верхнюю строчку списка занял заместитель председателя комитета по бюджету Алексей Кушнарев. На втором месте — заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры, совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков. Тройку самых успешных региональных депутатов замыкает совладелец компании Brozex Вячеслав Брозовский.