В тройке самых богатых депутатов ЗакСо Свердловской области — бизнесмены–единороссы

Перед последним заседанием созыва 2016–2021 гг. депутаты отчитались о доходах и имуществе семей. Бывший топ-менеджера ЕВРАЗа Алексей Кушнарев вернул себе статус самого успешного народного избранника.

Декларации депутатов за 2020 г. опубликованы на официальном сайте Заксобрания.

Заместитель председателя комитета по бюджету Алексей Кушнарев после перерыва в один год (2019-й) вновь занял верхнюю строчку списка. В прошлом году он декларировал заработок в 73,4 млн руб. За 2020 г. Алексей Кушнарев заработал 246,7 млн руб. С января 2021 г. он занимает пост директора металлургического дивизиона компании «Металлоинвест».

За ним по доходам следует заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры, совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков с доходом 155 млн руб. За пандемийный год его доход вырос в пять раз — с 30,1 млн руб. в 2019 г.

Тройку самых успешных региональных депутатов замыкает совладелец компании Brozex Вячеслав Брозовский. Он задекларировал доход в 109 млн руб. В 2019 г. — 20,5 млн руб. Супруга господина Брозовского заработала 153,4 млн руб.

На четвертом месте — тоже единоросс–бизнесмен. Зампред комитета по соцполитике, совладелец фармацевтической ГК «Радуга» Александр Серебренников отчитался о доходе в 95,2 млн руб. — на 35 млн руб. больше, чем в 2019 г.

За год существенно вырос доход основателя AVS Group Валерия Савельева — с 2,6 млн руб. в 2019 г. до 34,7 млн руб. в 2020 г.

Пятую строчку в списке самых богатых депутатов Заксобрания занял вице-спикер Виктор Маслаков с доходом 91,6 млн руб. За год его заработок вырос на 1,5 млн руб.

Доходы многих народных избранников оказались более чем скромными. Так, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Геннадий Ушаков задекларировал всего 23,3 тыс. руб. А депутат-банкрот Илья Гаффнер и вовсе ничего не заработал (0 руб.). В прошлом году он отчитался о доходе в 4 копейки. Напомним, что все свое имущество он реализовал для погашения долгов.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина задекларировала по итогам 2020 года 6,8 млн руб., годом ранее — 6,4 млн руб.

Напомним, что весной о доходах за 2020 г. отчитались городские депутаты и чиновники. Согласно декларации, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заработал за 2020 г. 23,1 млн руб. У него в собственности жилой дом площадью 524,1 кв. м, земельный участок площадью 2090 кв. м, гараж и машиноместо, в пользовании — квартира 87,7 кв. м, дом площадью 92,4 кв. м и земельный участок 347 400 кв. м. Кроме того, Алексей Орлов задекларировал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход OUTLANDER MAX XT и прицеп.

Самым богатым депутатом оказался Дмитрий Николаев (ЛДПР), он задекларировал 65,3 млн руб. Затем по уровню доходов следует Алексей Вихарев. Он показал 41 млн руб., в собственности у него ничего нет.

Тройку лидеров замыкает глава «ЛСР Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. В 2020 г. он заработал 37,5 млн руб. и задекларировал автомобиль Jaguar F-Pace.