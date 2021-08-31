Ирина Трубникова вернула контроль над имуществом Natura Siberica

Новый виток конфликта наследников Андрея Трубникова. Накануне его первая жена Ирина остановила работу завода Natura Siberica, действуя «по предписанию суда». У доверительного управляющего иная версия.

Имущество Natura Siberica передано под контроль бывшей жены основателя компании Андрея Трубникова — Ирине Трубниковой. Она назначена ответственной за сохранность имущества Natura Siberica, арестованного в рамках иска, связанного с пожаром на одной из производственных площадок компании, сообщает The Bell.

В свою очередь доверительный управляющий предприятия Сергей Буйлов, который спорит с Трубниковой за контроль над Natura Siberica, заявил, что ее представители не пустили сотрудников на завод в подмосковном Дмитрове — производство остановлено в понедельник, 30 августа:

Группа лиц оцепила центральное производство компании в Дмитрове, сотрудников не допустили к работе, а неизвестный ЧОП вывел с территории местных охранников. Производство остановилось, а компания терпит убытки.

Трубникова отмечает, что она действовала по предписанию суда. Женщина приехала для того чтобы, составила опись оборудования, которое с декабря 2020 года находится под арестом в связи с судебными искамих. Об этом она рассказала в интервью «Коммерсант FM»:

Утром по предписанию следователя я посетила нашу площадку в Дмитрове, взяла под свою ответственность сохранность имущества. Пока осматривали оборудование, мы никому не мешали, сотрудники нам помогали. То, что происходило у нас в офисе, к сожалению, меня очень тревожит, поскольку и сотрудники увольняются, и двери вскрываются, взламываются замки, поэтому сейчас народ уходит. Я волнуюсь за то, что такая ситуация может повториться на производстве. Это все наши старые сотрудники, я их прекрасно знаю, никто никому не препятствовал.

Продолжение конфликта может в итоге может ударить по всем его участникам, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев:

Действия, связанные со сменой охраны, с тем, что деятельность завода фактически парализована, абсолютно незаконны. Более того, они совершенно деструктивные для деятельности компании в целом. Функция Ирины — в сохранности того оборудования, которое есть. То есть она должна инвентаризировать его, передать кому-то на ответственное хранение, понять, что оно там есть. Функция законного управленца, безусловно, должна быть осуществлена, завод должен работать. В противном случае вся эта история приведет к тому, что деятельность завода будет парализована, как следствие, это приведет к грандиозным убыткам, и начнутся внутренние споры о взыскании убытков друг с друга. Самый здравый вариант в этой ситуации — это садиться за стол переговоров и договариваться».

Андрей Трубников несколько лет назад оценивал потенциальную стоимость компании в $500 млн. Конфликты уже сейчас снизили стоимость компании в несколько раз. По оценке аналитиков летом 2021 года вся компания Natura Siberica стоила примерно $100 млн, отмечает Коммерсант. И если подобный поток негативных событий дальше будет продолжаться, в конечном счете распродавать можно будет только станки и оборудование, считают эксперты.

Представители Ирины Трубниковой позднее подтвердили, что завод вернется к работе во вторник, 31 августа. Как рассказывал DK.RU, ранее она обвинила новое руководство Natura Siberica в рейдерском захвате. Две недели назад ей, а также нескольким сотрудникам заблокировали доступ в центральный офис компании.

Битва за актив началась после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 г. Эксперты, опрошенные DK.RU, полагают, что он сам спровоцировал этот конфликт, не оставив завещания и не назначив душеприказчика. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Как сохранить бизнес — даже после смерти? Разбор ситуации вокруг Natura Siberica

Обновление (11.05 мск). Бабушкинский суд Москвы наложил арест на имущество компании «Первое решение» — основного юридического лица производителя косметики Natura Siberica. Это обеспечительная мера по уголовному делу о пожаре на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где компания арендовала производственные площади. Энергоснабжающие активы завода оформлены на структуру холдинга En+ Олега Дерипаски. Потерпевшими по делу суд признал ДОЗАКЛ и ещё одного арендатора — компанию «Столичная бумага». Ущерб от пожара оценили в 3 млрд 550 млн рублей.

Параллельно в арбитражном суде рассматривают иск «Ингосстраха» и ДОЗАКЛ к «Первому решению» о возмещении ущерба. ДОЗАКЛ требует от юрлица Natura Siberica более 2 млрд рублей реального ущерба и 625 млн рублей упущенной выгоды. «Ингосстрах» хочет взыскать почти 1,5 млрд рублей. Общая сумма требований составляет более 4,1 млрд рублей. Следующее заседание состоится 14 сентября, передает Секрет фирмы.