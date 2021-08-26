Топ-менеджеры «Брусники» откроют ресторан в центре Екатеринбурга

Сейчас заведение работает в тестовом режиме. Основатели планируют полноценно открыться в сентябре и будут обслуживать гостей в основном по предварительной записи

Директор девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский и директор «Брусника. Проектирование» Евгений Арапов откроют ресторан перуанской кухни Choclo в центре Екатеринбурга. Заведение появится в ЖК «Кандинский» на ул. Гоголя 10, сообщает Е1. Под ресторан создали юрлицо ООО «Чокло Штрих». Директором и владельцем 50% компании является г-н Арапов, 20% принадлежит Алексею Круковскому, 30% компании делят поровну Иван Захаров и Юрий Пахомов, которые занимаются развитием ресторана.

Работа над созданием заведением началась в прошлом году. Размер Choclo — 138 кв. м., зал ресторана вмещает 28 человек, барная стойка и терраса — по 20 человек. Планируется, что средний чек в заведении будет в районе 2,5-4 тыс. руб.

В городе есть, как я вижу на данный момент, довольно сформировавшееся понятие о том, что такое ресторан — что это только прийти, поесть, отдохнуть в тихой атмосфере и уйти. Но это ресторанная культура, в которой есть и бар, кухня будет немного отличаться, будет диджей с каким-то живым аккомпанементом и команда, которая будет важной частью заведения, — пояснил директор ресторана.

Сейчас заведение работает в тестовом режиме. Основатели планируют полноценно открыться в сентябре. Сообщается, что ресторан будет работать в основном по предварительной записи и с необычным расписанием: с 12:00 до 16:00 будет ланч, потом перерыв и с 18:00 начнется ужин.

Напомним, дети уральских бизнесменов любят открывать свои заведения в сфере общепита. DK.RU рассказывал, что Ольга Флеганова, дочь уральского бизнесмена Олега Флеганова, откроет ресторан современной кухни в жилом комплексе «Ривьера». А Елизавета Величкина, дочь Игоря Алтушкина (Русская медная компания), открыла ресторан «Сезоны» в «Екатеринбург-Сити».