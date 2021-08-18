Дочь свердловского предпринимателя откроет ресторан в жилом комплексе на берегу Исети

Под заведение уже создали юридическое лицо, однако строительные работы в помещениях будущего ресторана еще не начались. Сроки открытия заведения также неизвестны.

Ольга Флеганова, дочь уральского бизнесмена Олега Флеганова, откроет собственный ресторан в жилом комплексе «Ривьера» на улице Горького, 36, который расположен на берегу Исети, вдоль Дендрологического парка. Ольга Флеганова поделилась, что проект заведения находится в разработке, строительство помещения еще не началось, однако будущий ресторан представит гостям современную кухню, сообщает «Ъ-Урал».

Ресторан будет входить в ООО «Мировая кухня», зарегистрированное 13 августа 2021 г. 80% компании принадлежит г-же Флегановой, а 20% — Ольге Золотухиной, директору ряда заведений «Реста Менеджмент» Олега Флеганова. Напомним, что в «Реста Менеджмент» входят такие рестораны, как МОМО, «Джеймс», Pan Smetan, «Троекуровъ», SteakHouse и др.

Ранее DK.RU рассказывал похожую историю: Елизавета Величкина, дочь Игоря Алтушкина (Русская медная компания), открыла ресторан «Сезоны» в «Екатеринбург-Сити».