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Дочь свердловского предпринимателя откроет ресторан в жилом комплексе на берегу Исети

Дочь свердловского предпринимателя откроет ресторан в жилом комплексе на берегу Исети
Иллюстрация: Яндекс

Под заведение уже создали юридическое лицо, однако строительные работы в помещениях будущего ресторана еще не начались. Сроки открытия заведения также неизвестны.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Ольга Флеганова, дочь уральского бизнесмена Олега Флеганова, откроет собственный ресторан в жилом комплексе «Ривьера» на улице Горького, 36, который расположен на берегу Исети, вдоль Дендрологического парка. Ольга Флеганова поделилась, что проект заведения находится в разработке, строительство помещения еще не началось, однако будущий ресторан представит гостям современную кухню, сообщает «Ъ-Урал».

Ресторан будет входить в ООО «Мировая кухня», зарегистрированное 13 августа 2021 г. 80% компании принадлежит г-же Флегановой, а 20% — Ольге Золотухиной, директору ряда заведений «Реста Менеджмент» Олега Флеганова. Напомним, что в «Реста Менеджмент» входят такие рестораны, как МОМО, «Джеймс», Pan Smetan, «Троекуровъ», SteakHouse и др.

Ранее DK.RU рассказывал похожую историю: Елизавета Величкина, дочь Игоря Алтушкина (Русская медная компания), открыла ресторан «Сезоны» в «Екатеринбург-Сити».

Название отражает основную идею проекта: каждый сезон будем удивлять гостей обновленным меню и приглашенными поп-звездами, сама площадка будет трансформироваться в зависимости от сезона. Летом акцент смещен в сторону террасы, а в зимние месяцы ресторан превратится в шале, в котором можно будет согреться после прогулки, — говорит Елизавета Величкина.

Автор: Владимир Грибанов
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