Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
72,66
86,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дочь Игоря Алтушкина откроет в Екатеринбурге ресторан

Дочь Игоря Алтушкина откроет в Екатеринбурге ресторан
Иллюстрация: e1.ru

Площадка будет трансформироваться в зависимости от сезона. Гостей заведения планируют удивлять обновленным меню и выступлениями поп-звезд. В проект вовлечены опытные рестораторы.

#АЛТУШКИНЫ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Ресторан «Сезоны» должен открыться в «Екатеринбург-Сити» 1 июля. Дочь председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Елизавета Величкина запускает заведение вместе с Ярославом и Вадимом Борисихиными, ранее работавшими над проектами Cibo и Izakaya.

Название отражает основную идею проекта: каждый сезон будем удивлять гостей обновленным меню и приглашенными поп-звездами, сама площадка будет трансформироваться в зависимости от сезона. Летом акцент смещен в сторону террасы, а в зимние месяцы ресторан превратится в шале, в котором можно будет согреться после прогулки, — говорит Елизавета Величкина (цитата по e1.ru).

Площадь заведения составит 800 кв. м., большая его часть отведена под террасу. В интерьере предусмотрен стилизованный бассейн с лежаками и подиумом на 70 человек. Над интерьером ресторана работали архитекторы из Санкт-Петербурга (бюро DA).

Бренд-шефом проекта будет Вадим Борисихин, шеф-поваром — Андрей Федоров.

Средний чек в ресторане составит 800–1000 руб.

Напомним, что сын Игоря Алтушкина Тимофей несколько лет назад основал бренд спортивной одежды RCC Sport. В прошлом году он вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020», по версии компании Wanta Group. Его отметили в номинации «Менеджер спортивного ритейла» за магазин спортивной экипировки, который открылся в 2019 г.

Ранее в интервью DK.RU Алтушкин-младший сказал, что занялся спортивной одеждой по совету отца.

У меня никогда не было такого опыта (ведения бизнеса), и я не знал, что делать. Да, я где-то подрабатывал по найму, но функции там были очень ограничены. Пробовал, искал. Понимаю, что изначально совершил большие ошибки, работая не с теми людьми, которые пытались меня обмануть — это касалось и денег, и некачественных вещей по очень высокой цене. Сейчас я более-менее в этом разбираюсь и стараюсь таких ошибок не повторять, — поделился Тимофей Алтушкин.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня
  • В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспортуВ Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
  • Автоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жильяАвтоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жилья
  • Горожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользованияГорожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользования
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.