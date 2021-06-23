Дочь Игоря Алтушкина откроет в Екатеринбурге ресторан

Площадка будет трансформироваться в зависимости от сезона. Гостей заведения планируют удивлять обновленным меню и выступлениями поп-звезд. В проект вовлечены опытные рестораторы.

Ресторан «Сезоны» должен открыться в «Екатеринбург-Сити» 1 июля. Дочь председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Елизавета Величкина запускает заведение вместе с Ярославом и Вадимом Борисихиными, ранее работавшими над проектами Cibo и Izakaya.

Название отражает основную идею проекта: каждый сезон будем удивлять гостей обновленным меню и приглашенными поп-звездами, сама площадка будет трансформироваться в зависимости от сезона. Летом акцент смещен в сторону террасы, а в зимние месяцы ресторан превратится в шале, в котором можно будет согреться после прогулки, — говорит Елизавета Величкина (цитата по e1.ru).

Площадь заведения составит 800 кв. м., большая его часть отведена под террасу. В интерьере предусмотрен стилизованный бассейн с лежаками и подиумом на 70 человек. Над интерьером ресторана работали архитекторы из Санкт-Петербурга (бюро DA).

Бренд-шефом проекта будет Вадим Борисихин, шеф-поваром — Андрей Федоров.

Средний чек в ресторане составит 800–1000 руб.

Напомним, что сын Игоря Алтушкина Тимофей несколько лет назад основал бренд спортивной одежды RCC Sport. В прошлом году он вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2020», по версии компании Wanta Group. Его отметили в номинации «Менеджер спортивного ритейла» за магазин спортивной экипировки, который открылся в 2019 г.

Ранее в интервью DK.RU Алтушкин-младший сказал, что занялся спортивной одеждой по совету отца.