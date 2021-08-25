Пожары в Свердловской области: еще более 50 возгораний, режим ЧС сохраняется

В регионе продолжают бороться с пожарами, из-за которых уже эвакуировали людей и перекрывали трассу. Власти отчитались о тушении 12 возгораний, но ситуация остается напряженной.

Борьба с пожарами в Свердловской области продолжается. Власти отчитались о тушении 12 природных возгораний, еще около 50 пожаров предстоит потушить. Департамент информационной политики губернатора сообщает, что сейчас в регионе действует 51 природный пожар, 24 возгорания локализовано.

Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3100 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 914,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 302,5 га).

Борются с пожарами 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, погода остается сухой и ветреной. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщает, что чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности сохранится на Урале до 28-29 августа.

Напомним, накануне сотрудники Уральской авиабазы, сотрудники МЧС и волонтеры боролись с сильным огнем на горе Волчихе. Точную причину возгорания установить не удалось, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

По одной версии пожар — это встречный пал, который должен остановить природный пожар в районе озера Глухое. Если это так, ситуация явно вышла из-под контроля, из-за пожара и задымления пришлось перекрыть федеральную трассу Екатеринбург - Пермь. По второй версии пожар возник из-за охотников:

Причины пожаров — человеческий фактор. В районе Новомариинского водохранилища — подозрения, что это охотники. Костер в лесу потушили и считают, что он не разгорится, а он в такую сухую погоду потихоньку разгорается, следствие — пожар, — заявила Татьяна Шадрина, главный специалист по ГО и ЧС администрации Ревды.

Напомним, с 17 августа спасатели борются с пожаром в Первоуральском ГО, в районе озера Глухого. Из-за него пришлось эвакуировать посетителей двух баз отдыха, а также садоводов — огонь вплотную подошел к СНТ «Мирный».