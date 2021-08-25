Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.08
73,94
86,80
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пожары в Свердловской области: еще более 50 возгораний, режим ЧС сохраняется

Пожары в Свердловской области: еще более 50 возгораний, режим ЧС сохраняется
Иллюстрация: pixabay.com

В регионе продолжают бороться с пожарами, из-за которых уже эвакуировали людей и перекрывали трассу. Власти отчитались о тушении 12 возгораний, но ситуация остается напряженной.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Борьба с пожарами в Свердловской области продолжается. Власти отчитались о тушении 12 природных возгораний, еще около 50 пожаров предстоит потушить. Департамент информационной политики губернатора сообщает, что сейчас в регионе действует 51 природный пожар, 24 возгорания локализовано.

Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3100 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 914,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 302,5 га).

Борются с пожарами 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, погода остается сухой и ветреной. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщает, что чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности сохранится на Урале до 28-29 августа.

Напомним, накануне сотрудники Уральской авиабазы, сотрудники МЧС и волонтеры боролись с сильным огнем на горе Волчихе. Точную причину возгорания установить не удалось, сообщают «Европейско-Азиатские новости».

По одной версии пожар — это встречный пал, который должен остановить природный пожар в районе озера Глухое. Если это так, ситуация явно вышла из-под контроля, из-за пожара и задымления пришлось перекрыть федеральную трассу Екатеринбург - Пермь. По второй версии пожар возник из-за охотников:

Причины пожаров — человеческий фактор. В районе Новомариинского водохранилища — подозрения, что это охотники. Костер в лесу потушили и считают, что он не разгорится, а он в такую сухую погоду потихоньку разгорается, следствие — пожар, — заявила Татьяна Шадрина, главный специалист по ГО и ЧС администрации Ревды.

Напомним, с 17 августа спасатели борются с пожаром в Первоуральском ГО, в районе озера Глухого. Из-за него пришлось эвакуировать посетителей двух баз отдыха, а также садоводов — огонь вплотную подошел к СНТ «Мирный».

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Горожане выберут проект обновления Литературного квартала. Каким он может стать?Горожане выберут проект обновления Литературного квартала. Каким он может стать?
  • В Театре оперы и балета сделают реставрацию под современное использование за 24 млн руб.В Театре оперы и балета сделают реставрацию под современное использование за 24 млн руб.
  • Суд оштрафовал уральского бизнесмена на 11 млн руб. за займ из ОАЭСуд оштрафовал уральского бизнесмена на 11 млн руб. за займ из ОАЭ
  • Лавров: «В будущем странам ЕС придется конкурировать за право транзита нашего газа»Лавров: «В будущем странам ЕС придется конкурировать за право транзита нашего газа»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.