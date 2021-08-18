Лесной пожар у озера Глухого затянул Екатеринбург смогом

Специалисты МЧС сообщают, что превышений концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, однако рекомендуют жителям города закрывать окна, употреблять больше жидкости и отказаться от курения.

Густая пелена дыма в Екатеринбурге вызвана лесным пожаром на берегу озера Глухого в Первоуральском городском округе, в 20 км от столицы Урала. Сообщается о площади возгорания более 40 га. Пожар угрожал санаторию «Глухое Озеро», поэтому первоуральские власти эвакуировали оттуда людей в специализированный пункт. В ликвидации неконтролируемого горения участвует 116 человек и 29 единиц техники.

Фото: Е1

Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Лесопожарная обстановка продолжает находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области, — сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ведомство уточняет, что специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Превышений ПДК не зафиксировано.

Свердловское МЧС составило список рекомендаций для жителей города. Ведомство советует закрывать окна в помещениях утром и ночью, увеличить употребление жидкости, ограничить курение и потребление алкоголя, отказаться от физической нагрузки.

Аналогичные рекомендации давало ГУ МЧС России по Свердловской области для жителей Рудного поселка. Ранее DK.RU рассказывал, что там произошла утечка неизвестного химического вещества. Речи об эвакуации местных жителей пока нет. Ростехнадзор проводит проверку.