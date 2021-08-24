В регионе растет число лесных пожаров. За сутки площадь огня увеличилась в два раза

В Свердловской области действуют около 40 лесных пожаров. Их общая площадь превышает 3,5 тыс. гектаров. К уже действующим очагам огня за последние сутки прибавилось несколько новых.

По данным федерального ведомства «Авиалесоохрана», на территории Свердловской области действует 37 лесных пожаров. За последние сутки площадь пожаров выросла вдвое — с 1755 до 3513 гектаров. При этом в департаменте информационной политики Свердловской области сообщают, что пожаров больше — 42, из них локализовано 20.

Наиболее крупные очаги возгорания вблизи Екатеринбурга находятся в Пышминском и Первоуральском городских округах. В Пышминском ГО действует два пожара, площадь, пройденная огнем, здесь составляет 1300 и 565 Га. Площадь активного горения — 1,95 и 0,84 Га соответственно.

С 17 августа спасатели борются с пожаром в Первоуральском ГО, в районе озера Глухого. Из-за него пришлось эвакуировать посетителей двух баз отдыха, а также садоводов — огонь вплотную подошел к СНТ «Мирный», рассказывал DK.RU..

За сутки спасатели МЧС России и работники «Авиалесоохраны» проложили три минерализованных полосы длинной по одному километру и шириной четыре метра, сотрудники «Авиалесоохраны» провели отжиг. Сотрудники МЧС России, выставленные на окарауливание, при обнаружении отдельных очагов возгорания тушат их при помощи ранцевых огнетушителей, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, площадь, пройденная огнем на этом участке, составляет 760 га, площадь активного горения — 1,14 Га. В ликвидации задействованы 104 человека и 29 единиц спецтехники.

В этом году ситуация с лесными пожарами в области сложнее, чем была в прошлом. Всего с начала пожароопасного сезона общая площадь лесных пожаров составила 48 тыс. га, что в пять раз больше, чем в 2020 году. Этому способствует более жаркая погода, а также более высокая активность населения — в 2020 г. из-за пандемии посетителей лесов было меньше.

Из-за высокой пожароопасности глава региона Евгений Куйвашев обратился к жителям и призвал не разжигать в лесу костры, а также напомнил о наказании за такие действия:

Я вас очень прошу: не разводите костры. Во-первых, это запрещено — в области с апреля действует особый противопожарный режим, если кого-то поймают в лесу за разжиганием костра, тому будет грозить серьёзный штраф. Во-вторых, если чей-то костер станет причиной пожара, виновнику будет грозить уголовное дело и лишение свободы, — напомнил губернатор и добавил: — Также я прошу вас забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки. Они тоже создают угрозу для возникновения пожара.

Отметим, в этом году по России в целом возросло число лесных пожаров. Так, по данным Информсистемы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), с начала 2021 года огонь прошел почти 17,2 млн гектаров. Это наиболее высокий показатель с 2012 года: тогда за восемь месяц от пожаров пострадали 17,5 млн гектаров.

Сегодня наиболее сильные пожары по-прежнему наблюдаются в Якутии — там огнем охвачено 3,1 млн га из 3,4 млн га по всей стране. Также горит Иркутская область — там, по данным ИСДМ-Рослесхоз, во власти огня более 209 тыс. га. В нескольких районах Мордовии и Нижегородской области из-за пожаров объявили чрезвычайное положение.