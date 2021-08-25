Министр Венгрии заявил, что в Екатеринбург заходит европейский лоукостер WizzAir

Глава министерства иностранных дел Венгрии рассказал о скором появлении рейсов Екатеринбург - Будапешт по демократичным ценам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что в Екатеринбург зайдет венгерский лоукостер WizzAir. Ранее возможность налаживания прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Венгрией обсуждали на выставке ИННОПРОМ.

У авиакомпании много рейсов внутри ЕС, поэтому ожидается, что после открытия границ уральцы смогут недорого летать не только в Венгрию, но и в другие страны Евросоюза. Сейчас прямой рейс Екатеринбург – Будапешт есть у «Уральских авиалиний», перелет совершается раз в неделю.

Отметим, Венгрия первой в ЕС открыла границы для туристов, вакцинированных «Спутником V». Приехать в страну могут туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации или о перенесенном заболевании.

Ранее DK.RU писал о ряде новых заграничных направлений, открытых из Екатеринбурга. В том числе это самолеты в Мексику и Доминикану.

Также в этом году аэропорт Кольцово вошел в список лучших в России и СНГ. Пассажиры, согласно опросу, особенно ценят его безопасность.