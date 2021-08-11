Аэропорт Кольцово стал одним из лучших в стране и СНГ. Пассажиры ценят его безопасность

В популярном британском рейтинге аэропортов воздушная гавань Екатеринбурга заняла пятое место, рядом с сочинским и московскими аэропортами.

Международный аэропорт Кольцово вошел в десятку лучших в России и странах СНГ по версии международной рейтинговой организации Skytrax (Великобритания) World Airport Awards. Екатеринбургский аэропорт занял в рейтинге пятое место. Также в списке аэропорты Баку, Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Всего в голосовании приняли участие пассажиры более 500 аэропортов, пишет JustMedia.

Награда World Airport Awards присуждается по итогам отзывов пассажиров, ее также называют Passenger’s Choice Awards. Оценивается обслуживание клиентов и оснащение аэропортов, в этом году в рамках премии особое внимание уделили адаптации аэропортов к работе в условиях пандемии.

Аэропорты Кольцово, Платов и Курумоч назвали самыми безопасными в мире. Пассажиры оценивали соблюдение стандартов борьбы с COVID-19 по наличию в терминалах информационных вывесок, маркировки социального дистанцирования, видимости и доступности дезинфицирующих средств для рук, чистоте терминалов.

Напомним, теперь из Кольцово можно прямым рейсом улететь в Бургас. Airbus A320 отправляется из Екатеринбурга по воскресеньям в 14.45, обратный рейс будет прибывать в 00.40 понедельника.

В целом с июня количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» значительно увеличилось. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам.