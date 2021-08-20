Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Доминикану

Улететь в город Ла-Романа из аэропорта Кольцово можно будет начиная со 2 октября 2021 года. Планируется, что рейсы на карибский курорт будут выполняться каждые 11 дней.

Туроператор ANEX Tour заявил о расширении своей полетной программы в Доминиканскую республику. Как сообщили в ассоциации туроператоров, ANEX Tour планирует отправлять самолеты в Ла-Роману из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска

Спрос на Доминикану прогнозируемо высокий. Скоро начнется высокий сезон для карибских направлений, мы ожидаем что спрос будет расти. В допандемийное время мы летали ежедневно из Москвы в осенне-зимний период и не прерывали чартерные программы летом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также зимой летали из Казани и Екатеринбурга. У нас сильные позиции на направлении и сейчас мы рассчитываем на успешный сезон, — заявила руководитель по связям с общественностью туроператора ANEX Tour Алена Хитрова.

Напомним, накануне DK.RU сообщал о том, что в расписании аэропорта Кольцово появились прямые рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О своем намерении выполнять полеты в эти города заявила компании Red Wings. Перевозчик имеет допуск Росавиации на полеты по этим направлениям. Однако гарантий, что рейсы состоятся в заявленное время, нет: оперштаб России пока не принял решение о том, какой перевозчик будет выполнять рейсы из регионов. Всего заявки на разрешение полетов подали восемь авиакомпаний.

Отметим, количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» постоянно увеличивается. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам. С 25 июля по воскресеньям можно улететь в болгарский Бургас. Также в июле из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Мексику. Перевозчиком стала авиакомпания Azur Air.

Также DK.RU писал, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.