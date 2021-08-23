Пожары под Екатеринбургом не могут потушить несколько дней. МЧС эвакуирует садоводов

Спасатели организовали минеральную полосу шириной в четыре метра и устроили встречный пал. Всего в ликвидации природного пожара участвовали: 121 человек и 29 единиц техники.

22 августа лесные пожары под Екатеринбургом, установшиеся из-за аномальной жары, подошли вплотную к садоводческим хозяйствам — этому способствовал и сильный ветер. Так, из СНТ «Мирный» МЧС эвакуировали садоводов, некоторым дали команду помогать: набирать бочки с водой и вытаскивать шланги в лес. Полиция разворачивала машины приезжих на отдых.

На заседании комиссии КЧС было принято решение эвакуировать жителей, а также работников и посетителей двух баз отдыха возле озера Глухое. Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня. На данный момент в СНТ «Мирный» сосредоточены силы РСЧС в количестве 63 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС восемь единиц техники, 31 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС Сведловской области

На место сопротивления стихии прибыли министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и замгубернатора Азат Салихов. Сотрудники МЧС выстраивались вдоль минерализованной полосы со специальными ранцами, наполненными водой, в 10-15 метрах от СНТ. Огонь стоял в 300 м от жилого сектора.

Группировка, задействованная на тушении пожара, рассредоточена вдоль кромки огня и проливает ее. До 22:00 при визуальном обнаружении кромки огня планируется провести встречный отжиг. Всего для ликвидации природного пожара привлечено: 121 человек, 29 единиц техники. Работают два бульдозера, идет опашка минерализованной полосы шириной в 4 метра. Угрозы СНТ нет, — рассказал Азат Салихов.

Минполосу расширили и стали поджигать траву. Встречный пал выжег растительность, которой питается пожар. Процесс горения контролировали спасатели.

Фото:Е1

Напомним, что этот лесной пожар начался 17 августа на берегу озера Глухого в Первоуральском городском округе, в 20 км от Екатеринбурга. МЧС работает с ликвидацией пламени близь жилых секторов, однако стихию в лесу пока победить не удалось.

В Свердловской области сложная пожарная обстановка: в огне находятся 500 га леса. Ранее DK.RU рассказывал, что губернатор Евгений Куйвашев призвал не разжигать в лесу костры, а также напомнил о наказании за такие действия:

Я вас очень прошу: не разводите костры. Во-первых, это запрещено — в области с апреля действует особый противопожарный режим, если кого-то поймают в лесу за разжиганием костра, тому будет грозить серьёзный штраф. Во-вторых, если чей-то костер станет причиной пожара, виновнику будет грозить уголовное дело и лишение свободы, — напомнил губернатор и добавил: — Также я прошу вас забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки. Они тоже создают угрозу для возникновения пожара.

Смог над Екатеринбургом. Фото: ТЕ