Губернатор предупредил свердловчан о серьезных штрафах

Взыскания могут наложить на тех, кто будет разжигать костры в лесу. Это связано со сложной пожарной обстановкой, сложившейся в регионе: в огне на сегодня находятся около 300 гектаров леса.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев через-свой инстаграм-аккаунт предупредил жителей о возможном усилении смога в выходные.

Ситуация с пожарами в нашем регионе на сегодняшний день очень сложная. Уже сейчас огонь бушует на 286 гектарах. Под Первоуральском горит 70 гектаров, крупное возгорание — под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, которая в выходные достигнет +36 градусов. Мы приняли решение бороться с огнём встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга, — написал губернатор.

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Он добавил, что в настоящий момент ситуация контролируемая. Однако предстоящие жаркие выходные могут ее усугубить.

Я вас очень прошу: не разводите костры. Во-первых, это запрещено — в области с апреля действует особый противопожарный режим, если кого-то поймают в лесу за разжиганием костра, тому будет грозить серьёзный штраф. Во-вторых, если чей-то костер станет причиной пожара, виновнику будет грозить уголовное дело и лишение свободы, — напомнил губернатор и добавил: — Также я прошу вас забирать из леса пластиковую посуду и стеклянные бутылки. Они тоже создают угрозу для возникновения пожара.

Бороться с нарушителями будут правоохранительные органы. Сотрудники городской полиции совместно с городским и областным лесничествами пройдут по лесам с рейдами, сообщает ЕАН. Проверяться будут лесные массивы на территории Екатеринбурга: Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России.

Кроме того, в регионе пройдут рейды ГИБДД.

Вечером в пятницу и в выходные в Свердловской области пройдут рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Наряды дорожно-патрульной службы будут патрулировать трассы региона, так как именно в выходные дни поток транспорта увеличивается — прибывают путешественники из других регионов, уральцы совершают поездки между городами. Кроме этого, места отдыха граждан — водоемы, зоны отдыха возьмут под контроль наряды ДПС, которые будут пресекать нетрезвое вождение, а также факты управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, пару дней назад Екатеринбург заволокло смогом, жители почувствовали запах гари. Это было связано с пожаром в районе озера Глухого, которе расположено в 20 км от города. Пожар угрожал санаторию «Глухое Озеро», поэтому первоуральские власти эвакуировали оттуда людей в специализированный пункт. В ликвидации неконтролируемого горения участвует 116 человек и 29 единиц техники.

Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Превышений ПДК зафиксировано не было, сообщал DК.RU.