Суд против Монеточки в Екатеринбурге не состоялся. Певица не пришла на заседание

Стас Костюшкин подал иск на артистку за плагиат на песню «Женщина, я не танцую». Он требует от Монеточки 900 тыс. руб. и обвиняет ее в затягивании следствия.

Суд против певицы Монеточки в Екатеринбурге отложили. Иск Стаса Костюшкина к певице из Екатеринбурга будут рассматривать в Чкаловском районном суде округа, пишет ЕАН. Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» увидел плагиат на хит «Женщина, я не танцую» в одной из песен Монеточки. Костюшкин требует взыскать с ответчика 900 тыс. рублей.

На этот раз заседание не состоялось из-за того, что Монеточка не явилась в суд. Новое заседание назначено на 2 сентября 2021 г.

Представители Стаса Костюшкина уверены, что оппонент просто хочет затянуть процесс:

Мы удивлены, потому что звонили на днях, спрашивали суд, необходимо ли участие? Суд подтвердил, что будет рассмотрение по существу. Ответчик получил все документы. Дело публичное, все об этом знают. Но представители Монеточки таким образом решили затянуть процесс, — сказал представитель певца.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге также проходит громкий судебный процесс ТРЦ «Гринвич» против H&M. Сетевой магазин требует от крупнейшего торгового центра деньги месяцы простоя, когда на торговой площади были перебои с электричеством.

Также DK.RU писал об иске, который ЕЖК АО «Жировой комбинат», входящий в ГК «Русагро», подал против топ-менеджмента Екатеринбургского масложирового комбината. У ЕЖК огромные вопросы к упаковке производителя из Сысертского района, подозрительно похожей на их запатентованный бренд.