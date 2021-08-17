ЕЖК судится с производителем майонеза из Большого Истока: слишком похожие упаковки

Открывшееся в 2020 г. в Сысертском районе производство привлекло внимание «ЕЖК Провансаль». На фоне огромных финансовых потерь завод требует не только компенсации, но и уголовного преследования.

Производитель майонеза ЕЖК АО «Жировой комбинат», входящий в ГК «Русагро», инициировал возбуждение уголовного дела против топ-менеджмента местного конкурента — Екатеринбургского масложирового комбината.

Как сообщает «Октагон. Урал», все дело в упаковке, в которой продавалась продукция. В «Русагро» считают, что Екатеринбургский масложировой комбинат продавал свой майонез «ЕМЖК Провансаль» в упаковках, похожих на те, в которые расфасован майонез «ЕЖК Провансаль». Преследование конкурентов происходит на фоне ухудшения финансовых показателей комбината, который в арбитражном суде уже добился от ответчика денежных компенсаций за реализацию контрафакта.

Уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ) возбудили следователи межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» в июле этого года. Жировой комбинат выпускает свой продукт с единым дизайном уже более 10 лет, патент на логотип был получен в 2010 г., а в 2018-м был проведен его редизайн, но основные узнаваемые черты упаковки остались неизменными.

«Екатеринбургский масложировой комбинат» был создан в августе 2020 г. в поселке Большой Исток Сысертского района. По данным сервиса Kartoteka.ru, владельцем и руководителем предприятия является бизнесмен Эдуард Андреев, который также основал в конце 2020 г. компанию «Московский жировой комбинат».

После появления в магазинах продукта ЕМЖК, похожего на оригинальный майонез «ЕЖК Провансаль», Жировой комбинат подал в Арбитражный суд Свердловской области два иска. Первый касался запрета на использование фирменного наименования (юристы посчитали, что название юрлица нового комбината до степени смешения похоже на название «Жировой комбинат»), а второй — изъятия из оборота и уничтожения контрафактной продукции, а также взыскания компенсации.

Через несколько месяцев суд обязал ЕМЖК не использовать свое название для производства масла и жиров, а также изъять из оборота всю продукцию под брендами «Уральский провансаль ЕМЖК» и «ЕМЖК Провансаль» и уничтожить без получения компенсации. Также арбитражный суд присудил потерпевшей стороне выплату компенсации в 5 млн руб., хотя истцы просили о 10 млн руб. Кроме арбитражных споров, юристы комбината вели работу и с МВД, требуя возбудить уголовное дело.

Ситуация СМИ пока не прокомментировали ни в «Русагро», ни в ЕМЖК. Адвокат Эдуарда Андреева Владимир Синанов заявил, что защита считает возбуждение уголовного дела незаконным:

Спор лежит в гражданско-правовой плоскости. Более того, в возбуждении уголовного дела несколько раз отказывали, не находя для этого оснований. Ущерба в данном деле нет — его вообще здесь высосали из пальца. Сейчас мы работаем над обжалованием постановления о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Екатеринбургский жировой комбинат потерял сотни миллионов рублей. Компания ушла в минус на 664,7 млн руб. Для ЕЖК это абсолютный антирекорд. Годом ранее он получил прибыль в 351 млн руб., в 2018 г. — 500 млн руб., а в 2017 г. — 1,4 млрд руб. Убыточными для комбината были 2016 и 2015 гг. (минус 211 и 77,9 млн руб. соответственно).

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