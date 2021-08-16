Как в СССР? Антимонопольщики предлагают ограничить наценку торговых сетей

Производители продуктов питания считают, что излишнее давление на бизнес приведет к росту цен на товары, для которых максимальная наценка не установлена. Разнообразие товаров на полках снизится.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который позволит регулировать наценки в розничной торговле «для повышения прозрачности». По информации источников Forbes, на этой неделе состоится совещание, в ходе которого сети представят перечень товаров и методику корректировки наценок.

13 августа прошла встреча ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались шаги по корректировке торговых наценок. В этот же день представитель ведомства сообщил о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит», сообщал DK.RU. Известные сетевые магазины подозревают в необоснованном повышении стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной которого может быть сговор. Разобраться в ситуации с ценами на «борщевой набор» попросил президент Росиии Владимир Путин после того как в июне 2021 года цены на морковь превысили 100 руб. за килограмм продукта.

Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку, когда ты фиксируешь минимальные наценки ее нужно компенсировать в чем-то другом. С другой стороны, торговые сети периодически пересматривают стоимость товаров, особенно социально значимых, потому что снижение наценки может генерировать покупательский трафик, цитирует Агроинвестор Дмитрия Леонова, зампреда правления «Руспродсоюза»:

Мы не поддерживаем идею законодательного контроля наценки и маржинальности. Подобный опыт, как мы помним на примере СССР, приводил к пустым полкам и дефициту продукции и не решал главную проблему — не боролся с ростом цен. В случае некорректного использования данного механизма такие риски есть и сейчас.

«Есть много вопросов к тому, как ФАС будет устанавливать максимальные наценки, как она будет определять оптовые цены в зависимости от качества товара. Так, яблоки могут стоить и 20 руб./кг, и 100 руб./кг», — говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Каждый ритейлер работает в соответствии со своей политикой: для одних огурцы — якорный товар, поэтому наценка на них минимальная, другие на всех продуктах питания зарабатывают примерно одинаково. Любое вмешательство в эту политику приведет к росту цен на товары, для которых максимальная наценка не установлена. Все административные барьеры — это излишнее давление на бизнес. Вмешательство в работу несетевых магазинов может привести к исключению из их ассортимента ряда позиций, которые будут под контролем, потому что они не могут перераспределить упущенную выгоду на другие позиции, — подчеркивает Глушков.

Пока, несмотря на разработку законопроекта, сетям предложено скорректировать наценки добровольно.

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