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Штрафы за морковь? В «Магните», «Ленте», «Пятёрочке» и других сетях — внеплановые проверки

Штрафы за морковь? В «Магните», «Ленте», «Пятёрочке» и других сетях — внеплановые проверки
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась работой крупнейших продуктовых ритейлеров: их подозревают в антиконкурентном сговоре. Ранее ФАС начала проверку продавцов люксовых товаров.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В пятницу, 13 августа, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки сетей, входящих в X5 GroupПятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). Проверки также проводятся в «Магните» (основной акционер — банковская группа ВТБ) и «Ленте». ФАС проверит работу предприятий на предмет антиконкурентного сговора, в также изучит причины возможного необоснованного повышения цен, передают РИА «Новости».

Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, — отмечают в ведомстве.

Одним из таких товаров стала морковь и другие овощи из «борщевого набора», под которым обычно подразумевают овощные культуры: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук, а также томаты и огурцы. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, то есть до 600 млрд руб.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей, — указывается в сообщении.

Окончательные выводы о нарушениях будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

Ранее стало известно о внеплановых проверках ФАС в ГК Mercury и московском ЦУМе (крупнейшие в России дистрибуторы и продавцы товаров люксовых брендов, прим.ред.). Их подозревают в картельном сговоре, сообщал DK.RU.

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Автор: Андрей Широков
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