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«Синара-Девелопмент» выкупила земли РЖД. В городе появится новый комплекс многоэтажек

«Синара-Девелопмент» выкупила земли РЖД. В городе появится новый комплекс многоэтажек
Иллюстрация: pixabay.com

Свердловская железная дорога рассталась с бывшим грузовым двором станции Екатеринбург — Товарный. 175 тыс. кв. м земель проданы за 3,8 млрд руб. с условием сохранения на них части сооружений.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у РЖД территорию под бывшим грузовым двором станции Екатеринбург – Товарный. Сделка со Свердловской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД») в 3,8 млрд руб. стала итогом конкурса, в котором участвовали еще три компании. Стартовая стоимость площадки составляла 2,32 млрд руб.

В аукционной документации перечислены 63 объекта, общая площадь земель составляет 175 тыс. кв. м. Сейчас на территории находятся неиспользуемые капитальные постройки, железнодорожные пути и мосты.

В условиях конкурса было прописано, что покупатель должен сохранить часть построек, принадлежавших РЖД. Госкорпорация планирует продолжить использование служебных гаражей, производственных и офисных зданий, а также здания столярного и кузнечного цехов, расположенных со стороны улицы Стрелочников.

Остальную территорию застроят многоквартирными домами, также на бывших землях РЖД появятся общественно-деловые здания.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как преобразится перекресток улиц Щорса-Московская в Екатеринбурге. Кроме новостроек там появится сквер с запоминающимся арт-объектом.

Также в городе вскоре оживет стройка у БЦ «Высоцкий»«Атомстройкомплекс» весной следующего года планирует разморозить строительную площадку Opera Tower. Возведение здания было остановлено в 2015 г.

Автор: Александра Клименко
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