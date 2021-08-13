«Синара-Девелопмент» выкупила земли РЖД. В городе появится новый комплекс многоэтажек

Свердловская железная дорога рассталась с бывшим грузовым двором станции Екатеринбург — Товарный. 175 тыс. кв. м земель проданы за 3,8 млрд руб. с условием сохранения на них части сооружений.

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила у РЖД территорию под бывшим грузовым двором станции Екатеринбург – Товарный. Сделка со Свердловской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД») в 3,8 млрд руб. стала итогом конкурса, в котором участвовали еще три компании. Стартовая стоимость площадки составляла 2,32 млрд руб.

В аукционной документации перечислены 63 объекта, общая площадь земель составляет 175 тыс. кв. м. Сейчас на территории находятся неиспользуемые капитальные постройки, железнодорожные пути и мосты.

В условиях конкурса было прописано, что покупатель должен сохранить часть построек, принадлежавших РЖД. Госкорпорация планирует продолжить использование служебных гаражей, производственных и офисных зданий, а также здания столярного и кузнечного цехов, расположенных со стороны улицы Стрелочников.

Остальную территорию застроят многоквартирными домами, также на бывших землях РЖД появятся общественно-деловые здания.

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