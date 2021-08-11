Opera Tower у «Высоцкого» реанимируют. Не факт, что это будет небоскреб

«Атомстройкомплекс» все же достроит один из самых громких своих проектов, который заморожен с 2015 г. Ананьев рассказал, что решили изменить.

Весной 2022 г. в Екатеринбурге планируется начать строительство Opera Tower. Многофункциональный комплекс будет возводить «Атомстройкомплекс».

Гендиректор компании-застройщика Валерий Ананьев рассказал на пресс-конференции, что сейчас проект корректируют, к весне планируется приступить к работам.

Этот проект действительно очень долго простоял, — сказал Валерий Ананьев. — И за это время изменились требования к таким современным зданиям. Кроме того, изменились приоритеты потребителей. Сейчас мы ведем корректировку проекта. Также необходима экспертиза документации. Все это идет полным ходом. Мы надеемся, что весной будущего года уже приступим к реализации.

Напомним, возведение небоскреба на перекрестке ул. Красноармейской и Малышева остановили в 2015 г., готовность здания тогда была только 5%. Предполагалось, что здание будет высотой 155 м, стоимость проекта оценивали в 6 млрд руб.

В 2018 г. Валерий Ананьев заявлял, что концепцию необходимо пересмотреть. Высоту здания планировалось уменьшить (сделать менее 100 м), что автоматически лишит его статуса небоскреба. Эскизы были представлены в 2019 г., концепции предполагали создание в здании детского сада и школы, а также офисов и жилья.

Когда только планировали стройку, рассчитывали вложить 6 млрд руб. и сделать Opera Tower в стиле «дорого-богато» — со сложным фасадом в сотни миллионов, с апартаментами площадью 150 кв. м, где метр стоил бы 150 тыс. руб., с соответствующей всему этому инфраструктурой. Но сегодня такой объект не окупится, так что задача — сделать меньше площадь и апартаментов, и жилья, рассчитывая в первую очередь на молодежь, которая хочет жить в центре, где шумно и пробки. Думаем, как в этой связи изменить инфрастуктуру — если делать фитнес-центр и ресторан, то однозначно это должны быть посещаемые объекты, а не такие, что будут престижными, но пустыми. Ориентируемся на 4 млрд руб. вложений, — уточнял Ананьев.

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