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На перекрестке Московская-Щорса появится арт-объект. Проект выбирают горожане

перекресток Московская - Щорса
перекресток Московская - Щорса. Иллюстрация: Яндекс Панорамы

Новый ЖК в районе, максимально приближенном к центру города, украсят сквером и площадью с узнаваемым арт-объектом. В финал конкурса прошли четыре работы дизайнеров, идет онлайн-голосование.

#ГОРОД#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

В Екатеринбурге объявили конкурс на создание уникального арт-объекта. Администрация города и компания «Атлас» ждут от дизайнеров и архитекторов предложения для организации территории у ЖК «Парк столиц» на перекрестке Московской и Щорса.

Предполагается, что на оживленном перекрестке появятся сквер и площадь, в центре которой должен находиться памятный и узнаваемый арт-объект. В будущем городское пространство должно привлекать как горожан, так и туристов.

В понедельник, 9 августа, конкурсной комиссией были отобраны четыре лучших проекта. Их выставили на сайте администрации Екатеринбурга для открытого голосования.

На перекрестке Московская-Щорса появится арт-объект. Проект выбирают горожане 1

Проекты арт-объектов, вышедшие в финал

Мы все прекрасно помним, как выглядел перекресток улиц Московской-Щорса еще 10 лет назад. Деревянные старые дома, цыганский поселок, небезопасная и угрюмая территория. Сегодня это перекресток оживленных магистралей, он реконструирован, развязка стала современной. И, конечно, здесь и окружающее пространство должно быть гармоничным и красивым. Сквер на углу улиц и арт-объект в нем станут подарком городу. Я очень надеюсь, что это будет любимое место, где можно будет отдохнуть горожанам, достопримечательностью для гостей города, — рассказал генеральный директор ГК «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер.

Победитель конкурса получит современный набор дорогой компьютерной техники для дизайнеров и архитекторов, а также статус соавтора уникального городского объекта.

Конкурс проводится администрацией города, заказчиком выступает ГК «Атлас девелопмент».

Напомним, этим летом в Екатеринбурге появился уникальный «Сад трав». Его высадили у Ельцин-центра: на участке в почти полторы тысячи квадратных метров высажено около 6200 саженцев 54 видов растений. Ландшафтный проект воссоздает атмосферу настоящего природного луга.

Перемены в ближайшие годы ждут, вероятно, и площадь 1905 года.

Автор: Александра Клименко
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