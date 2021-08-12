Уральские спортсмены получили награды от президента за победы на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин подписал указ о награждении спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде. Среди награжденных несколько человек из Уральского федерального округа.

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Уральские спортсмены получили разные награды. Так, «Орденом дружбы» награждены:

Альберт Батыргазиев , боксер из ХМАО — он принес олимпийской сборной золотую медаль по боксу в весе до 57 кг.;

, боксер из ХМАО — он принес олимпийской сборной золотую медаль по боксу в весе до 57 кг.; Давид Белявский , атлет из Екатеринбурга — также выиграл золотую медаль в составе сборной России по спортивной гимнастике;

, атлет из Екатеринбурга — также выиграл золотую медаль в составе сборной России по спортивной гимнастике; Заурбек Сидаков , борец из ХМАО — взял золотую медаль в весовой категории до 74 кг;

, борец из ХМАО — взял золотую медаль в весовой категории до 74 кг; Максим Храмцов, тхэквондист из ХМАО-Югры — получил золотую медаль в в весовой категории до 80 кг.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили:

Денис Богдан и Дмитрий Волков (ЯНАО) — игроки российской сборной по волейболу, взявшей олимпийское серебро;

и (ЯНАО) — игроки российской сборной по волейболу, взявшей олимпийское серебро; Нияз Ильясов, свердловский дзюдоист — выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг;

свердловский дзюдоист — выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг; Кирилл Писклов («Уралмаш», Екатеринбург) и Илья Карпенков (Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда) — серебряные призеры соревнований по баскетболу 3x3;

(«Уралмаш», Екатеринбург) и (Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда) — серебряные призеры соревнований по баскетболу 3x3; гимнастка Анастасия Татарева, которая родилась в Екатеринбурге, а сейчас тренируется в Дмитрове, — выиграла серебро в художественной гимнастике (групповое многоборье).

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены:

Артур Найфонов , борец из ХМАО — взял бронзовую медаль в вольной борьбе;

, борец из ХМАО — взял бронзовую медаль в вольной борьбе; Ксения Перова, свердловская лучница — на Олимпиаде выиграла серебро.

Спортсмены удостоены наград за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония), — говорится в указе президента.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры 2020 г. из-за пандемии были проведены в текущем году. Они прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. Спортсмены из РФ были лишены права выступать под флагом страны из-за допинговых скандалов прошлых лет и выступали под флагом Олимпийского комитета России. Как рассказывал DК.RU, наша сборная стала пятой в общемедальном зачете: на счету российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Читайте также на DK.RU: «Без побед любви нет». Как бизнес развивает независимый спорт