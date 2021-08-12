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Уральские спортсмены получили награды от президента за победы на Олимпиаде в Токио

Уральские спортсмены получили награды от президента за победы на Олимпиаде в Токио
Автор фото: Павел Волков. Иллюстрация: Известия

Владимир Путин подписал указ о награждении спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде. Среди награжденных несколько человек из Уральского федерального округа.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации. Уральские спортсмены получили разные награды. Так, «Орденом дружбы» награждены:

  • Альберт Батыргазиев, боксер из ХМАО — он принес олимпийской сборной золотую медаль по боксу в весе до 57 кг.;
  • Давид Белявский, атлет из Екатеринбурга — также выиграл золотую медаль в составе сборной России по спортивной гимнастике;
  • Заурбек Сидаков, борец из ХМАО — взял золотую медаль в весовой категории до 74 кг;
  • Максим Храмцов, тхэквондист из ХМАО-Югры — получил золотую медаль в в весовой категории до 80 кг.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили:

  • Денис Богдан и Дмитрий Волков (ЯНАО) — игроки российской сборной по волейболу, взявшей олимпийское серебро;
  • Нияз Ильясов, свердловский дзюдоист — выиграл бронзу в весовой категории до 100 кг;
  • Кирилл Писклов («Уралмаш», Екатеринбург) и Илья Карпенков (Темп-СУМЗ-УГМК», Ревда) — серебряные призеры соревнований по баскетболу 3x3;
  • гимнастка Анастасия Татарева, которая родилась в Екатеринбурге, а сейчас тренируется в Дмитрове, — выиграла серебро в художественной гимнастике (групповое многоборье).

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены:

  • Артур Найфонов, борец из ХМАО — взял бронзовую медаль в вольной борьбе;
  • Ксения Перова, свердловская лучница — на Олимпиаде выиграла серебро.

Спортсмены удостоены наград за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония), — говорится в указе президента.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры 2020 г. из-за пандемии были проведены в текущем году. Они прошли в Токио с 23 июля по 8 августа. Спортсмены из РФ были лишены права выступать под флагом страны из-за допинговых скандалов прошлых лет и выступали под флагом Олимпийского комитета России. Как рассказывал DК.RU, наша сборная стала пятой в общемедальном зачете: на счету российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Читайте также на DK.RU: «Без побед любви нет». Как бизнес развивает независимый спорт

Автор: Инна Вейн
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