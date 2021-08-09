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Самая дорогая Олимпиада в истории. Итоги сборной России

Самая дорогая Олимпиада в истории. Итоги сборной России
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Завершилась самая дорогая Олимпиада за всю историю игр — ее окончательная стоимость составила около $25 млрд. Россия осталась без флага и с новым скандалом.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Лидером соревнований стали США, сборная которой смогла выиграть для страны 113 медалей — 39 золотых, 41 серебряных и 33 бронзовых медали. Россия впервые заняла пятое место в общем медальном зачете, ранее мы не опускались ниже четвертого. В общей сложности на счету нашей сборной, выступавшей без флага, 71 медаль: 20, 28 и 23 соответственно. Это на четыре больше, чем мы смогли получить на играх в 2012 г., отмечает газета Коммерсантъ. Отметим, министр спорта РФ Олег Матыцин накануне Игр сообщил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 млн руб. (около $54,8 тыс.), за серебряную — 2,5 млн руб. (около $34,3 тыс.), за бронзовую — 1,7 млн руб. ($23,3 тыс.). По размеру призовых Россия обгоняет США, но уступает лидеру среди стран СНГ — Казахстану.

На Олимпиаде в Токио ряд спортсменов из других стран негативно отреагировали на медали российских участников, напомнив о допинговых скандалах с участием представителей России на олимпиаде 2014 г. в Сочи. Из-за многочисленных нарушений нашей сборной в этом году впервые пришлось выступать под флагом ОКР, а вместо гимна страны звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ситуация прокомментировал известный телеведущий Владимир Познер:

Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 г. в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром.

Самый большой скандал со сборной России произошел из-за художественной гимнастики, где впервые с 1996 г. Россия не смогла получить золото по итогам индивидуального многоборья. Обе россиянки, Дина и Арина Аверины, уступили израильской гимнастке Линой Ашрам, которая по итогам трех упражнений набрала 107,800 балла, получив «золото» и $300тыс. от своей страны. Наша Дина Аверина уступила ей лишь на 0,150 балла чем завоевала серебро (107,650 балла). При этом израильская гимнастка допустила непростительную для уровня Олимпиады ошибку в виде падения снаряда, а все протесты нашей сборной были отклонены.

Были и хорошие моменты. Так, женская сборная России по командному многоборью в спортивной гимнастике впервые завоевала золото, а мужская вернулась на первую ступень пьедестала после Игр 1996 г. в Атланте. Также россияне впервые в истории выиграли соревнования по теннису в миксте, причем обыграли своих же соотечественников, взявших серебро. Максим Храмцов завоевал первое в истории страны олимпийское золото по тхэквондо.

В Олимпийских играх 2021 г. приняли участие 206 стран — на одну меньше, чем на Играх-2016 года в Рио-де-Жанейро. В Токио не поехала сборная КНДР, ее официальные лица сослались на нежелание заболеть COVID-19. Действительно, избежать заражением коронавирусной инфекцией удалось далеко не всем участникам. За время проведения соревнований COVID-19 был обнаружен у 343 человек — спортсменов и лиц, задействованных в проведении Игр.

Перенос мероприятия на год из-за пандемии, по данным оргкомитета, увеличил расходы на $2,8 млрд. И даже год спустя благодаря COVID-19 олимпиада в Токио прошла практически без зрителей и иностранных болельщиков. Местных зрителей также не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио, где проводилась основная часть соревнований. В других местах малая численность зрителей была достигнута за счет продажи лишь 50% билетов.

Если на прошлой Олимпиаде было продано более 90% билетов, в Токио трибуны разрешили заполнять не более чем наполовину, при этом в продажу поступило не более 10 тыс. билетов на одном олимпийском объекте. В то же время за соревнованиями с экранов телевизоров наблюдали около 4 млрд зрителей, что стало рекордом для летних Игр. Международный олимпийский комитет предварительно оценивал доходы от трансляций примерно в $1 млрд.

За время Олимпиады ни один спортсмен не лишился награды из-за допинга. Но по опыту прошлых Игр эта процедура начинается уже после закрытия соревнований.

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Автор: Андрей Широков
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